ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (670-й день) | Зеленский заявил, что Россия за неделю потеряла пять боевых самолетов
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Рождеством, а также прокомментировал заявления ВСУ о сбитых в канун праздника российских беспилотниках, ракетах и самолетах, пишет „Медуза“.
„Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 „шахедов“ и несколько ракет, но еще две российские „сушки“. Всего за неделю у террористов минус пять самолетов.
Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год — настроение наших возможностей. Возможности в переговорах с партнерами. Возможностей укрепления нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наше ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле“.
22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщал о трех сбитых на южном направлении российских истребителях-бомбардировщиках Су-34. Эту информацию подтверждали прокремлевские военные паблики. Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.
25 декабря ВСУ заявили, что сбили еще два российских самолета — Су-34 и Су-30 в Донецкой области и над акваторией Черного моря. Независимого подтверждения этой информации нет.
Шойгу отчитался Путину о взятии Марьинки в Донецкой области. В ВСУ заявили, что „говорить о полном захвате некорректно“. Подробнее ЗДЕСЬ.
Муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по статье о „фейках“, нашли в тюремной больнице во Владимирской области.
СК РФ обвинил главу военной разведки Украины Кирилла Буданова в совершении 104 терактов из-за атак дронов.
В Украине показали морской дрон „Мамай“. В СБУ утверждают, что этот беспилотник — „самый быстрый объект в Черном море“.
Пропагандист Антон Красовский сообщил, что попал в больницу. Украинские СМИ утверждают, что его отравили. Подробнее ЗДЕСЬ.
Суд в Петербурге направил Викторию Петрову на принудительное лечение в психиатрический стационар. Ее обвиняли в распространении „фейков“ об армии. Подробнее ЗДЕСЬ.
По состоянию на середину декабря, Латвия передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается в 903 453 евро. Подробнее ЗДЕСЬ.
В ночь на 25 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа „Шахед-136/131“. Украинские силы ПВО уничтожили 28 из 31 запущенного дрона.