ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (670-й день) | Зеленский заявил, что Россия за неделю потеряла пять боевых самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Рождеством, а также прокомментировал заявления ВСУ о сбитых в канун праздника российских беспилотниках, ракетах и самолетах, пишет „Медуза“.

„Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 „шахедов“ и несколько ракет, но еще две российские „сушки“. Всего за неделю у террористов минус пять самолетов.

Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год — настроение наших возможностей. Возможности в переговорах с партнерами. Возможностей укрепления нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наше ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле“.

22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщал о трех сбитых на южном направлении российских истребителях-бомбардировщиках Су-34. Эту информацию подтверждали прокремлевские военные паблики. Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

25 декабря ВСУ заявили, что сбили еще два российских самолета — Су-34 и Су-30 в Донецкой области и над акваторией Черного моря. Независимого подтверждения этой информации нет.