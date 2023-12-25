Правда ли, что актёр Дэнни Трехо отказался сотрудничать с Зеленским, так как офис президента требовал откат?

Дэнни Трехо отказался сотрудничать с офисом президента Украины.Во время подкаста для TMZ Live менеджер актёра Райан Дэвис рассказал о его общении с Офисом президента Украины Владимира Зеленского. В марте 2023 года Дэнни Трехо был приглашён в Киев представителями Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины. „Видимо, это было сделано в рамках общей пиар-кампании в поддержку Владимира Зеленского“, — уточнил Райан Дэвис. Менеджер Трехо рассказал, что актёр был вынужден отказаться из-за странных требований украинской стороны. „Они согласились на условия Дэнни — это $100 000 и представительские расходы. Но люди из офиса президента попросили, чтобы в контракте была прописана сумма в $150 000“, — добавил Райан Дэвис. По словам менеджера, $50 000 представители Трехо должны были вернуть наличными помощнику Андрея Ермака по прибытии в Киев. „Вполне естественно, что Дэнни отказался! Даже если бы речь шла об $1, он никогда бы не согласился на такое… Дэнни знает, что такое тюрьма“, — сказал Райан Дэвис. Редактор TMZ Харви Левин предположил, что таким образом офис президента Украины заработал на звёздах около $700 000. Шон Пенн, Анджелина Джоли, Бен Стиллер, Орландо Блум и другие посещали Киев (на самом деле Джоли была во Львове. — Прим. ред.) на протяжении всего конфликта в Украине.