Правда ли, что актёр Дэнни Трехо отказался сотрудничать с Зеленским, так как офис президента требовал откат?
В конце ноября 2023 года российские СМИ сообщили, что звезду фильмов Роберта Родригеса якобы пригласили приехать в Украину, но актёр отказался из-за предложенной ему коррупционной схемы. Мы проверили, реальная ли это история.
Сообщения о том, как официальные лица Украины якобы пытались заработать на сотрудничестве с голливудским актёром Дэнни Трехо, появились в Рунете 29 ноября 2023 года. Российские СМИ со ссылкой на американский канал MSNBC рассказали, что якобы в подкасте таблоида TMZ схему раскрыл менеджер звезды Райан Дэвис: представители главы президентской администрации Андрея Ермака в рамках пиар-кампании Зеленского пригласили Трехо посетить Киев и потребовали от него откат. В предполагаемом интервью Дэвис рассказал, что люди из президентской администрации попросили указать в контракте сумму за поездку в размере $150 000, но $50 000 надо было вернуть помощнику Ермака. Сообщается, что Трехо это не устроило и он отказался от сделки. Также сообщается, что подобную схему практиковали другие иностранные артисты, ранее посетившие Украину. Примерно в таком виде историю пересказали „ИноСМИ“, ИА „Прайм“, „Регнум“, EADaily, газета „Столица С“, „Правда.ру“, Ura.ru и другие новостные ресурсы. При этом в некоторых изданиях детали отличаются: например, где-то утверждается, что менеджер актёра беседовал не с TMZ, а с MSNBC.Авторы некоторых Telegram-каналов, в свою очередь, сообщили, что про откат в эфире телеканала рассказал сам Трехо. Например, такие посты появились в „Голосе Мордора“ (56 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Рамзае“ (44 000). Председатель партии „Достойная жизнь“ Роман Худяков (117 000 просмотров) вообще сослался на другой канал (орфография и пунктуация сохранена): „Теперь понимаете, чего стоят заявления Шварценеггера, визиты Шона Пенна, Бена Стиллера, Анджелины Джоли и прочих уродов?! От 150 до 3 миллионов долларов, — сообщает тот же NBCNews. Мы живём в мире, навязанном США — потоков лжи, манипуляций, подлости и продажности“. Актриса Яна Поплавская (30 000 просмотров) новость об откатах прокомментировала так: „Не то что наши патриотичные артисты — некоторые вообще ездят в Донбасс за собственные деньги. Некоторым с транспортом помогают общественные организации, правительство и Минобороны. Но никто не получает за это деньги. Даже мысли такой нет! А продажная западная „богема“ зарабатывает даже на гибели украинцев…“ Также в Telegram об отказе Трехо рассказали писатель Захар Прилепин (111 000 просмотров), телеведущий Оскар Кучера (30 000), телеканал „Царьград-ТВ“ (38 000), а ещё „Небожена“ (155 000), „Украина.ру“ (97 000), MediaPost (81 000), „Open Ukraine | Открытая Украина“ (53 000) и „Политнавигатор“ (30 000). Подобные популярные посты встречаются и на других платформах: соцсети X (например, там роликом поделился Дмитрий Полянский — первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН), „ВКонтакте“ и „Дзене“.
В части интересующих нас публикаций демонстрируется ролик продолжительностью 1 мин 12 сек. В правом верхнем углу этого видео размещён логотип телеканала MSNBC. Ниже приводим полный перевод.
Дэнни Трехо отказался сотрудничать с офисом президента Украины.Во время подкаста для TMZ Live менеджер актёра Райан Дэвис рассказал о его общении с Офисом президента Украины Владимира Зеленского. В марте 2023 года Дэнни Трехо был приглашён в Киев представителями Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины. „Видимо, это было сделано в рамках общей пиар-кампании в поддержку Владимира Зеленского“, — уточнил Райан Дэвис. Менеджер Трехо рассказал, что актёр был вынужден отказаться из-за странных требований украинской стороны. „Они согласились на условия Дэнни — это $100 000 и представительские расходы. Но люди из офиса президента попросили, чтобы в контракте была прописана сумма в $150 000“, — добавил Райан Дэвис. По словам менеджера, $50 000 представители Трехо должны были вернуть наличными помощнику Андрея Ермака по прибытии в Киев. „Вполне естественно, что Дэнни отказался! Даже если бы речь шла об $1, он никогда бы не согласился на такое… Дэнни знает, что такое тюрьма“, — сказал Райан Дэвис. Редактор TMZ Харви Левин предположил, что таким образом офис президента Украины заработал на звёздах около $700 000. Шон Пенн, Анджелина Джоли, Бен Стиллер, Орландо Блум и другие посещали Киев (на самом деле Джоли была во Львове. — Прим. ред.) на протяжении всего конфликта в Украине.
„Проверено“ не обнаружило следов подобного видеосюжета на ресурсах MSNBC: ролик отсутствует в соцсетях телеканала (Facebook*, Instagram*, X, YouTube), а на сайте Трехо не упоминался с 2018 года. Аналогичная ситуация с таблоидом: мы не нашли такое интервью Райана Дэвиса о Трехо на ресурсах передачи TMZ Live (сайт, X, YouTube). Что касается соцсетей актёра, то там мы отыскали лишь положительные высказывания об Украине, а в марте 2022 года в TikTok-аккаунте Trejo’s Tacos появился ролик с украинским флагом, где актёр сказал, что молится за народы Украины и России. „Президент Зеленский, если я тебе понадоблюсь, то просто позвони“, — закончил своё обращение Трехо.
На самом деле ещё 30 ноября на сайте авторитетного киносайта Deadline появилось опровержение. Редакция издания связалась с представителями Трехо, которые подтвердили, что вся эта история — ложь. „Зеленский никогда не приглашал Трехо в Украину. Плату за такую поездку ему никогда не предлагали. Офис Зеленского никогда не просил отката“, — говорится в статье. Через своего представителя Трехо заявил: „Этого никогда не было. Кто-то выдумывает“. Более того, некоего Райана Дэвиса, который в вирусном ролике представлен как менеджер актёра, в команде Трехо нет, и такой человек никогда не представлял его интересы.
О том, что видео MSNBC было сфабриковано, 1 декабря также написала журналистка Ольга Робинсон из BBC Verify. По её словам, агент актёра также подтвердил ей в личной беседе, что ролик поддельный. А наши коллеги-фактчекеры из Ukrinform выяснили, что фейковый клип был составлен из нескольких видео и фотографий, которые можно найти в Сети в открытом доступе: например, интервью Трехо 2019 года, выпуск TMZ Live о Тейлор Свифт и слова Харви Левина об О-Джей Симпсоне. Причём ролик о Трехо назвали вероятной фальшивкой даже в эфире телеканала „Россия 24“, но сделали это в своей манере. „Несмотря на логотип американского телеканала, которому приписывается авторство видео, информация, скорее всего, фейковая. Ну, по крайней мере, достоверных подтверждений не нашлось. Впрочем, всё это настолько соответствует украинским реалиям, что поверить в подобное очень легко“, — сказал ведущий Алексей Казаков.
Наиболее ранняя публикация с фейком среди тех, что смогло отследить „Проверено“, появилась 29 ноября в 15:00 по московскому времени в Telegram-канале „105-й отряд Z“ (всего 93 просмотра). Позднее ролик разместили в каналах, которые должны быть хорошо известны нашим читателям: „Шкварка News“ (3100 просмотров), „Шкварка 2.0“ (1100) и „Vzвод“ (4700) — во всех них указано, что видео прислал анонимный подписчик, что уже стало классической схемой распространения фейков. Ранее „Проверено“ разобрало множество роликов, замаскированных под сюжеты разных авторитетных иностранных СМИ, включая MSNBC.
Итог: Фейк