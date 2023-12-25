Снежный покров пролежит недолго. Что будет с погодой на последней неделе этого года?

Как и в предыдущие дни, погоду на этой неделе снова определит деятельность циклонов, погода будет богата осадками.

В первой половине недели количество снежных осадков увеличится. Однако во второй половине недели с юго-западным потоком прибудет более теплая воздушная масса и вновь наступит потепление. Ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Толщина снежного покрова уменьшится.

В ближайшее время температура продолжит колебаться между плюсом и минусом.

В пятницу плюсовая температура

Сегодня низкое атмосферное давление вдоль эстонско-латвийской границы медленно перемещается на восток. Из-за этого погода преимущественно пасмурная. Во многих местах идет снег, на островах и в южной Эстонии идет мокрый снег, а иногда и дождь, лежит лед.

Завтра погода облачная с прояснениями, на островах переменная облачность. До полудня во многих местах пройдет снег, на островах мокрый снег, во второй половине дня дождь уменьшится. Иногда ветрено. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 2-7 баллов, порывы до 11, на островах и в Рижском заливе до полудня до 15 м/с. Температура воздуха от -4 до 1 градуса, на островах до 3 градусов. Вечером во многих местах образуется лед. Дороги скользкие.

В пятницу температура не опустится ниже нуля. Погода будет пасмурная, возможен дождь и мокрый снег. Опасность гололеда.

Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха от 0 до 5 градусов.

По прогнозу портала yr.no, 31 декабря и 1 января в Таллинне будет облачно, температура составит от 0 до 2 градусов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.