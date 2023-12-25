25.12.2023, 14:43
ВИДЕО | Самые жесткие нокауты года в UFC
ФОТО: | Getty Images via AFP/Scanpix
В конце года подводятся итоги во всех сферах жизни и UFC не исключение.
Первое место досталось Джошу Эмметту, нокаутировавшему в первом раунде Брайса Митчелла.
Исраэль Адесанья занял второе место, нокаутировав во втором раунде Алекса Перейру.
Джастин Гетье занял третье место, одержав победу нокаутом во втором раунде над Дастином Пуарье.
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