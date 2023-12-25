ВИДЕО | Мауро Икарди, ударившийся головой о штангу, вызвал очередной скандал в турецком футболе

24 декабря в чемпионате Турции по футболу состоялось турецкое дерби - „Фенербахче“ принимал у себя дома „Галатасарай“. Матч завершился вничью 0:0. После матча футболисты „Галатасарая“ были недовольны решением судьи, который не назначил пенальти в одном из эпизодов с участием Икарди.

В одном из эпизодов игрок „Фенербахче“ толкнул Икарди в спину, после чего аргентинец врезался лицом в штангу, а судьи оставили этот момент без внимания. После этого у аргентинца под глазом появился фингал.

„Те, кто хочет справедливости только для себя, сегодня вечером продолжали манипулировать турецким футболом со всех каналов“, — говорится в заявлении „Галатасарай“ в социальных сетях. „Мы рассказываем о том, что не смогли увидеть судейская коллегия, комната VAR и 26 камер, и нам снова стыдно за них. Надеемся, что тем, кто довёл турецкий футбол до такого состояния, однажды станет стыдно“.

В „Фенербахче“ заявили, что „Галатасарай“ просто хотел выставить себя в роли жертвы.

„Попытка создать впечатление жертвы из-за удара игрока по штанге ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности“, — говорится в заявлении пресс-службы „Фенербахче“.

Капитан „Фенербахче“ Эдина Джеко также прокомментировал жалобы соперников. „Парень ударился головой о штангу, а они выложили фотографию в соцсети и кричат о пенальти. Это типично для них. Стыдно“, – написал босниец в комментариях.

„Фенербахче“ лидирует в турецком чемпионате с 44 очками после 17-го тура. На втором месте „Галатасарай“ - также 44 очка, но он отстает от своих соперников по разнице забитых и пропущенных. „Трабзонспор“ занимает третье место с 30 очками.

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