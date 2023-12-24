В центре Вильнюса пьяный и агрессивный мужчина ранил ножом двух еще более пьяных мужчин

По данным полиции, в воскресенье, около 9.50 утра, в Вильнюсе мужчина ранил ножом нетрезвого мужчину (1990 г.р., с 2,27 промилле) и другого нетрезвого мужчину (1993 г.р., с 2,68 промилле), которые с травмами были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь, сейчас лечение проводится амбулаторно, сообщает ru.delfi.lt.