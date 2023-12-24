Полиция ищет 52-летнего мужчину из Курессааре

Родственники сообщили полиции, что Оливер ушел из дома вчера, 23 декабря, около 8 часов вечера, и с тех пор неизвестно, где он может находиться. В последний раз мужчину видели вчера вечером идущим по улице Хейна в Курессааре в направлении реки Пыдусте.

Полицейские проверили различные адреса в городе Курессааре, проехали по улице Хейна до устья реки Пыдусте и проверили места, связанные с расположением телефона, но местонахождение мужчины пока не установлено. В поисках был задействован дрон Департамента окружающей среды, а сегодня морские спасатели-добровольцы проверяют берега реки Пыдусте.

Оливер ростом около 175 см, худощавый, со светло-каштановыми волосами. Одет может быть в светлую футболку, джинсы, выцветшую коричнево-серую шапку и тенниски.

Полиция просит всех, кто мог видеть Оливера, сообщить об этом по номеру 112.

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