Избивший свою 90-летнюю бабушку 43-летний внук отправлен в тюрьму на полтора года

Завершившийся избиением конфликт между внуком и бабушкой произошел в апреле 2023 года в поселке Лаэквере. В ходе нападения Таниберг бил бабушку кулаком в область головы и поясницы, сжал и вывернул ей руку, а также толкнул ее на пол. В результате пожилая женщина получила несколько переломов, сообщили Rus.ERR в Вируской окружной прокуратуре.

В ходе судебного следствия мужчина заявил, что во время ссоры с бабушкой он вышел из себя, и конфликт перешел в физическую плоскость.

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