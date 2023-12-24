Избивший свою 90-летнюю бабушку 43-летний внук отправлен в тюрьму на полтора года(12)
Вируский уездный суд на этой неделе признал 43-летнего Кайдо Таниберга виновным в избиении своей 90-летней бабушки и приговорил его к 1 году и 4 месяцам тюремного заключения.
Завершившийся избиением конфликт между внуком и бабушкой произошел в апреле 2023 года в поселке Лаэквере. В ходе нападения Таниберг бил бабушку кулаком в область головы и поясницы, сжал и вывернул ей руку, а также толкнул ее на пол. В результате пожилая женщина получила несколько переломов, сообщили Rus.ERR в Вируской окружной прокуратуре.
В ходе судебного следствия мужчина заявил, что во время ссоры с бабушкой он вышел из себя, и конфликт перешел в физическую плоскость.
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