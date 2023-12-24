В Риге бросили учебную гранату к журналистам русской службы ВВС(5)
На вечеринке русской службы ВВС в Риге взорвалась учебная граната, брошенная неизвестным человеком, который после этого скрылся. Об этом сообщает „Новая газета Европа“ в ночь на воскресенье, 24 декабря. Информацию подтвердили DW два сотрудника ВВС.
Согласно сообщению, мероприятие проходило в баре Čē. К 23.00, когда в заведении кроме журналистов почти не оставалось посетителей, дверь открылась, внутрь заглянул неизвестный мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Нападавший скрылся на черной BMW. Журналисты успели зафиксировать номер машины. На месте работают сотрудники полиции.
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