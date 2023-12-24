В Риге бросили учебную гранату к журналистам русской службы ВВС

Согласно сообщению, мероприятие проходило в баре Čē. К 23.00, когда в заведении кроме журналистов почти не оставалось посетителей, дверь открылась, внутрь заглянул неизвестный мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. По предварительным данным, пострадавших нет.