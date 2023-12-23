В сборную Эстонии по футболу вызвано девять дебютантов

В составе мужской сборной девять потенциальных дебютантов. В то же время есть несколько ключевых игроков, которые не смогут принять участие в сборах, так как это не официальный период международных матчей ФИФА. По состоянию здоровья в сборную не вызваны Эрко Йонне Тыугьяс, Суфиан Гурам, Хенрик Оямаа, Иоан Яковлев и Маркус Соометс, по разным причинам также отсутствуют Алекс Маттиас Тамм и Карел Мустмаа.