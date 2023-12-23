Футбол
23.12.2023, 17:17

В сборную Эстонии по футболу вызвано девять дебютантов

 
Томас Хэберли
Томас Хэберли
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В январе мужская сборная Эстонии проведет тренировочные сборы на Кипре, во время которых сыграет товарищеский матч со сборной Швеции. Главный тренер Томас Хэберли вызвал в сборную 25 человек, среди которых есть новые имена.

В составе мужской сборной девять потенциальных дебютантов. В то же время есть несколько ключевых игроков, которые не смогут принять участие в сборах, так как это не официальный период международных матчей ФИФА. По состоянию здоровья в сборную не вызваны Эрко Йонне Тыугьяс, Суфиан Гурам, Хенрик Оямаа, Иоан Яковлев и Маркус Соометс, по разным причинам также отсутствуют Алекс Маттиас Тамм и Карел Мустмаа.

Тренировочные сборы начнутся 5 января в Таллине, а с 6 по 13 января продолжатся на Кипре. Товарищеский матч против сборной Швеции состоится в пятницу 12 января. Начнется игра в 20.00, а прямая бесплатная трансляция матча будет вестись на Viaplay.

Состав мужской сборной для сборов на Кипре:

Вратари

Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – „Левадия“ 2/0

Эверт Грюнвальд (06.04.2001) – „Флора“ 0/0

Хенри Перк (14.10.1999) – „Нымме Калью“ 0/0

Защитники

Кен Калласте (31.08.1988) – без клуба 59/0

Никита Баранов (19.08.1992) – без клуба 47/0

Мяртен Кууск (05.04.1996) – „Уйпешт“ (Венгрия) 29/0

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – „Левадия“ 13/1

Марко Лукка (04.12.1996) – „Флора“ 5/0

Эдгар Тур (28.12.1996) – „Левадия“ 2/0

Кристо Хуссар (28.06.2002) – „Флора“ 0/0

Андреас Вахер (15.04.2004) – без клуба 0/0

Роберт Веэринг (01.12.2005) – „Флора“ 0/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – „Флора“ 155/26

Сергей Зенев (20.04.1989) – „Флора“ 112/17

Мартин Миллер (25.09.1997) – „Флора“ 30/2

Маркус Поом (27.02.1999) – „Шэмрок Роверс (Ирландия) 21/0

Михкель Айнсалу (08.03.1996) – „Левадия“ 13/0

Рауно Аллику (02.03.1990) – „Флора“ 10/0

Марк Оливер Рооснупп (12.05.1997) – „Левадия“ 10/0

Марк Андерс Лепик (10.09.2000) – „Флора“ 4/0

Роби Саарма (20.05.2001) – городская команда „Пайде“ 1/0

Оскар Хыйм (01.07.2005) – городская команда „Пайде“ 0/0

Никита Михайлов (20.06.2002) – „Флора“ 0/0

Кевор Палуметс (21.11.2002) – „Зюлте-Варегем“ (Бельгия) 0/0

Рамол Силламаа (17.10.2004) – „Гент“ (Бельгия) 0/0

В резервный список команды вошли вратарь Каур Кивила, защитники Танел Таммик, Михаэль Лиландер, Кристофер Кяйт и Георг Панк, а также полузащитники Данил Кураксин, Оливер Никола Цекредзи, Никита Васильев, Тристан Теэвяли и Франк Лийвак.

Главный тренер: Томас Хэберли

Помощники тренера: Юрген Хенн, Йоэль Линдпере

Тренер вратарей: Март Поом

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