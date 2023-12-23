В сборную Эстонии по футболу вызвано девять дебютантов
В январе мужская сборная Эстонии проведет тренировочные сборы на Кипре, во время которых сыграет товарищеский матч со сборной Швеции. Главный тренер Томас Хэберли вызвал в сборную 25 человек, среди которых есть новые имена.
В составе мужской сборной девять потенциальных дебютантов. В то же время есть несколько ключевых игроков, которые не смогут принять участие в сборах, так как это не официальный период международных матчей ФИФА. По состоянию здоровья в сборную не вызваны Эрко Йонне Тыугьяс, Суфиан Гурам, Хенрик Оямаа, Иоан Яковлев и Маркус Соометс, по разным причинам также отсутствуют Алекс Маттиас Тамм и Карел Мустмаа.
Тренировочные сборы начнутся 5 января в Таллине, а с 6 по 13 января продолжатся на Кипре. Товарищеский матч против сборной Швеции состоится в пятницу 12 января. Начнется игра в 20.00, а прямая бесплатная трансляция матча будет вестись на Viaplay.
Состав мужской сборной для сборов на Кипре:
Вратари
Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – „Левадия“ 2/0
Эверт Грюнвальд (06.04.2001) – „Флора“ 0/0
Хенри Перк (14.10.1999) – „Нымме Калью“ 0/0
Защитники
Кен Калласте (31.08.1988) – без клуба 59/0
Никита Баранов (19.08.1992) – без клуба 47/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – „Уйпешт“ (Венгрия) 29/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – „Левадия“ 13/1
Марко Лукка (04.12.1996) – „Флора“ 5/0
Эдгар Тур (28.12.1996) – „Левадия“ 2/0
Кристо Хуссар (28.06.2002) – „Флора“ 0/0
Андреас Вахер (15.04.2004) – без клуба 0/0
Роберт Веэринг (01.12.2005) – „Флора“ 0/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – „Флора“ 155/26
Сергей Зенев (20.04.1989) – „Флора“ 112/17
Мартин Миллер (25.09.1997) – „Флора“ 30/2
Маркус Поом (27.02.1999) – „Шэмрок Роверс“ (Ирландия) 21/0
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – „Левадия“ 13/0
Рауно Аллику (02.03.1990) – „Флора“ 10/0
Марк Оливер Рооснупп (12.05.1997) – „Левадия“ 10/0
Марк Андерс Лепик (10.09.2000) – „Флора“ 4/0
Роби Саарма (20.05.2001) – городская команда „Пайде“ 1/0
Оскар Хыйм (01.07.2005) – городская команда „Пайде“ 0/0
Никита Михайлов (20.06.2002) – „Флора“ 0/0
Кевор Палуметс (21.11.2002) – „Зюлте-Варегем“ (Бельгия) 0/0
Рамол Силламаа (17.10.2004) – „Гент“ (Бельгия) 0/0
В резервный список команды вошли вратарь Каур Кивила, защитники Танел Таммик, Михаэль Лиландер, Кристофер Кяйт и Георг Панк, а также полузащитники Данил Кураксин, Оливер Никола Цекредзи, Никита Васильев, Тристан Теэвяли и Франк Лийвак.