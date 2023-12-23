ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (668-й день) | NYT: Путин неофициально сигнализирует, что готов к прекращению огня по нынешней линии фронта
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Эстония готова выдавать мужчин мобилизационного возраста Украине
Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. „Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии“, - сказал министр. В ближайшие дни Ляэнеметс внесет письменное предложение о заключении соответствующего соглашения между двумя странами.
Украинские военные сбили российскую ракету в Днепропетровской области
Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Воздушное командование „Восток“ уточнило, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.
В военном бюджете США на 2024 год Украине выделено 300 млн долларов
Подписанный президентом Джо Байденом бюджет продлевает срок инициативы содействия безопасности Украины до конца 2026 года, что позволяет выделить Киеву 300 млн долларов на эту программу в текущем финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем. Деньги пойдут на производство оружия, которое отправят в Украину, а не на прямые поставки из арсеналов в США.
The New York Times: российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в Украине
В статье, опубликованной в пятницу, 22 декабря, утверждается, что вооруженные силы России перехватили инициативу на большей части фронта в Украине, о чем свидетельствует наступление россиян возле Авдеевки, Бахмута и Марьинки в Донецкой области, а также возле Купянска в Харьковской области. По оценкам издания, российские военные за последние недели добились небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины благодаря преимуществу в живой силе на фоне трудностей Украины с получением военной помощи от США и Евросоюза.
Первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину уже на следующей неделе
Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на состоявшийся 22 декабря телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В нем Рютте подтвердил, что власти Нидерландов готовят к передаче Украине 18 самолетов F-16.
Военнослужащие ВСУ сообщили The Washington Post о нехватке боеприпасов на передовой из-за сокращения помощи Запада
Украинские военные столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на линии фронта, что вынуждает некоторые подразделения отменять запланированные атаки, пишет The Washington Post со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 12 областей Украины, сообщает медиацентр ВСУ
Удары наносились из разных видов вооружений, в том числе минометов, танков, артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплектов, БПЛА и авиации. Всего был атакован 121 населенный пункт и 92 объекта инфраструктуры. Сообщается, что среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие, но их количество не уточняется.
В Курской области при обстреле погиб местный житель
Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт. По его словам, ВСУ в течение дня несколько раз обстреливали село Алексеевка. „Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего“, — написал губернатор.
NYT: Путин неофициально сигнализирует, что он готов к прекращению огня по нынешней линии фронта
New York Times сообщает, что российский президент Владимир Путин через посредников передает западным странам, что, невзирая на его публичную риторику о неизменных целях „спецоперации“, он был бы согласен заморозить конфликт в Украине вдоль нынешней линии фронта, пишет BBC.
Газета ссылается (доступ платный) на двух бывших функционеров высокого ранга, близких к Кремлю, и „американских и международных чиновников“, получивших сообщение от эмиссаров Путина; все они поделились этой информацией анонимно.
Мэр Лондона разрешил передать Украине утилизованные машины
Мэр Лондона Садик Хан, который ранее отказал в передаче Украине машин, сданных на утилизацию, изменил свою позицию и теперь поддерживает эту идею, сообщает издание The Telegraph в субботу, 23 декабря, пишет DW.
Хан обратился к министру транспорта Великобритании Марку Харперу с предложением предоставить „лондонцам и другим жителям страны возможность передать Украине транспортные средства“ в рамках программы по борьбе с вредными выбросами ULEZ (Ultra Low Emission Zone). По ней владельцы могут получить единовременную выплату в размере 2000 фунтов стерлингов (около 2300 евро), если утилизируют автомобиль, который не соответствует нормам на загрязнение окружающей среды.