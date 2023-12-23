ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (668-й день) | NYT: Путин неофициально сигнализирует, что готов к прекращению огня по нынешней линии фронта

Эстония готова выдавать мужчин мобилизационного возраста Украине

Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. „Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии“, - сказал министр. В ближайшие дни Ляэнеметс внесет письменное предложение о заключении соответствующего соглашения между двумя странами.

Украинские военные сбили российскую ракету в Днепропетровской области

Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Воздушное командование „Восток“ уточнило, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.

В военном бюджете США на 2024 год Украине выделено 300 млн долларов

Подписанный президентом Джо Байденом бюджет продлевает срок инициативы содействия безопасности Украины до конца 2026 года, что позволяет выделить Киеву 300 млн долларов на эту программу в текущем финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем. Деньги пойдут на производство оружия, которое отправят в Украину, а не на прямые поставки из арсеналов в США.

The New York Times: российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в Украине

В статье, опубликованной в пятницу, 22 декабря, утверждается, что вооруженные силы России перехватили инициативу на большей части фронта в Украине, о чем свидетельствует наступление россиян возле Авдеевки, Бахмута и Марьинки в Донецкой области, а также возле Купянска в Харьковской области. По оценкам издания, российские военные за последние недели добились небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины благодаря преимуществу в живой силе на фоне трудностей Украины с получением военной помощи от США и Евросоюза.

Первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину уже на следующей неделе