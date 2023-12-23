Российский раллийный автогонщик сменил гражданство

Как сообщает болгарский сайт Sportal.bg, Грязин будет выступать в 2024 году под болгарским флагом. С начала войны в Украине российские гонщики могли выступать только под нейтральным флагом.

Несмотря на это, не все страны разрешали россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Финляндия, Швеция и страны Балтии наиболее строго отнеслись к представителям России.

„Мы находимся в конце процесса и собираем последние документы. Затем нам нужно будет дождаться ответа, согласится ли Российская Федерация автоспорта на то, чтобы Грязин выступал под болгарским флагом“, - сказал Пламен Иванов, глава Болгарского союза. „Я ожидаю, что все будет сделано в течение нескольких дней, так как период регистрации на ралли Монте-Карло скоро завершится“.

Грязин и его штурман Константин Александров будут соревноваться в классе WRC2 в 2024 году на автомобиле Citroen C3 Rally2.

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