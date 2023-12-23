Российский раллийный автогонщик сменил гражданство
Российский раллийный автогонщик Николай Грязин, выступающий на чемпионате мира по ралли, нашел способ участвовать во всех этапах следующего года.
Как сообщает болгарский сайт Sportal.bg, Грязин будет выступать в 2024 году под болгарским флагом. С начала войны в Украине российские гонщики могли выступать только под нейтральным флагом.
Несмотря на это, не все страны разрешали россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Финляндия, Швеция и страны Балтии наиболее строго отнеслись к представителям России.
„Мы находимся в конце процесса и собираем последние документы. Затем нам нужно будет дождаться ответа, согласится ли Российская Федерация автоспорта на то, чтобы Грязин выступал под болгарским флагом“, - сказал Пламен Иванов, глава Болгарского союза. „Я ожидаю, что все будет сделано в течение нескольких дней, так как период регистрации на ралли Монте-Карло скоро завершится“.
Грязин и его штурман Константин Александров будут соревноваться в классе WRC2 в 2024 году на автомобиле Citroen C3 Rally2.
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