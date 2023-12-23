Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму 886,3 млрд долларов, сообщил в пятницу, 22 декабря, Белый дом. Ранее проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, одобрили обе палаты Конгресса США.

Документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, Госдепартамента США, а также спецслужб и программ национальной безопасности. Закон „предоставляет важнейшие полномочия, которые требуются нам для строительства вооруженных сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов“, подчеркнул глава Белого дома.

Должностные оклады американских военнослужащих вырастут на 5,2 процента. Кроме того, в оборонном бюджете указано, что некоторые китайские компании, производящие аккумуляторы, не смогут участвовать в закупках для США.

Украине планируется выделить 300 млн долларов

Подписанный Джо Байденом бюджет продлевает срок инициативы содействия безопасности Украины до конца 2026 года, что позволяет выделить Киеву 300 млн долларов на эту программу в текущем финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем. Деньги пойдут на производство оружия, которое отправят в Украину, а не на прямые поставки из арсеналов в США.

Администрация Байдена уже неоднократно подчеркивала, что деньги, выделенные на поддержку Украины в ее оборонительной войне против России, практически закончились. Президент США просил Конгресс одобрить выделение 106 млрд долларов на безопасность, в том числе более 60 млрд на помощь Украине, однако конгрессмены отвергли это предложение.

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