„Неправильные граждане попались“. Как война изменила российское общество и что от него ждать в следующем году
Еще недавно многим казалось, что поддержка Владимира Путина и его войны против Украины в России крепка как никогда. Все протесты подавлены, а противники режима или сидят, или уехали. Теперь же опросы показывают рост антивоенных настроений. Как изменились настроения в обществе за 22 месяца войны? Об этом Delfi.lv поговорил с российским социологом, доктором наук, почетным приглашенным научным сотрудником Манчестерского университета, выходцем из Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Алексеем Титковым.
„Владимир Владимирович, до чего вы людей довели. У нас, россиян, не остается надежды под вашим руководством. Заканчивайте СВО, садитесь за стол переговоров. Какие к чертовой матери, денацификация и демилитаризация? Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Каждый раз, когда вы произносите эти слова, люди гибнут. Дайте нам жить спокойно! Или идите на фронт и умрите сами“.