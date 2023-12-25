„Неправильные граждане попались“. Как война изменила российское общество и что от него ждать в следующем году

Еще недавно многим казалось, что поддержка Владимира Путина и его войны против Украины в России крепка как никогда. Все протесты подавлены, а противники режима или сидят, или уехали. Теперь же опросы показывают рост антивоенных настроений. Как изменились настроения в обществе за 22 месяца войны? Об этом Delfi.lv поговорил с российским социологом, доктором наук, почетным приглашенным научным сотрудником Манчестерского университета, выходцем из Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Алексеем Титковым.