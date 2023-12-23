Война войной, а капучино по распорядку. Как живет Москва, пока Россия убивает украинцев

Нет, это ещё не сталинская Москва. Есть точечные аресты и несколько посаженных оппозиционеров, ряд политических дел и список иноагентов. Многие журналисты, гражданские активисты и музыканты уехали. Но многие по-прежнему живут в Москве и даже пишут в запрещенном Фейсбуке, пусть и аккуратные, закрытые, но все еще явно не „запутинские“ посты и комментарии.

Удивляюсь вслух такому изобилию Ататюрка, но продавец спокойно объясняет: „Понимаете, у нас кто-то любит Путина, а кто-то не любит. Так и в Турции: один своим лидером считают Эрдогана, а другие – по-прежнему почитают Ататюрка“.

У двери в лавку висят футболки. Те, которые, c Высоцким, логотипами рок-групп „Сектор Газа“ и „Алиса“ рассчитаны на туристов из российских регионов. С гербом СССР, Чебурашкой в военной форме и Путиным с голым торсом и в солнечных очках – на иностранцев. Внутри – деревянные матрешки на любой вкус: на одной широко, „по-американски“, улыбается Джо Байден, рядом бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, бывший президент Ирана Хасан Рухани, два Путиных, два Си Цзиньпина, один Эрдоган и целых три Ататюрка.

Неподалеку, у другой лавки, туристы могут сфотографироваться с картонными фигурами Си Цзиньпина и Путина. Конечно, это в первую очередь расчет на китайских туристов, но „свои“ тоже считывают правильный посыл – в мире есть только два сильных лидера. Например, российские банки уже все поняли – вместо счетов в евро теперь активно предлагают своим частным клиентам открыть счет в юанях.

Именно здесь можно понять, какой образ себя, пусть и несколько карикатурный, страна готова представить миру, и из каких стран приезжает больше всего туристов. У входа в лавку в качестве приманки стоят тантамарески в виде матрешек с котами и самоваром. Тантамарески – это ростовые картонные фигуры с прорезями для лица. Но сквозь прорезь на месте лица матрешки устрашающе проглядывает противогаз. Он висит позади матрешки, на стенде вместе с шапками-ушанками разных цветов, с кокардой в виде красной звезды.

Арбат, сувенирная лавка. Сюда заходят только туристы. Я уже давно не живу в Москве, поэтому мне в самый раз.

Есть даже дела против подростков, высказавшихся против войны с Украиной, и ура-патриотические уроки „Разговоры о важном“, с которых в школах по всей стране должен начинаться каждый понедельник. Но проводить их – это пока что рекомендация, а не приказ. Как и в целом их содержание пока остается на усмотрение учителя. И некоторые учителя пока что не ругают тех, кто регулярно в понедельник приходит ко второму уроку.

Есть драматург и театральный режиссер Евгения Беркович с уголовным делом за якобы „призывы к терроризму“. При этом её пьесы продолжают идти, и билеты нужно покупать, как только они поступают в продажу.

И да, был массовый исход во время мобилизации в сентябре 2022 года. По подсчетам разных медиа только границу с Грузией пересекли примерно 700 тысяч россиян призывного возраста, среди них было множество москвичей. Но как только власти поняли, что идея провальная и переключились на контрактников, многие из бежавших вернулись обратно в Россию – уже буквально в ноябре. Дома, особенно москвичам, где есть работа и где жить, гораздо комфортнее, даже если на горизонте маячит новая мобилизация. Но даже страх перед мобилизацией часто вовсе не означает несогласия с политикой страны: „Там, наверху, лучше знают. Раз решили завоевать Украину, то, значит, так и надо. Но только я не хочу на фронт, пусть контрактники идут, им за это деньги платят“.

Так что жизнь в Москве продолжается, и, как говорят британцы, „слона в комнате“ в виде войны России против Украины москвичи не замечают. Или делают вид, что не видят. Лицемерие, как и в позднесоветскую эпоху, насквозь пронизывает столичную жизнь.