„Манчестер Сити“ впервые выиграл клубный ЧМ

Право на участие в турнире „Манчестер Сити“ впервые в истории клуба заслужил, выиграв весной Лигу чемпионов. В финале в пятницу вечером они встретились с „Флуминенсе“, новым чемпионом Кубка Либертадорес, крупнейшего клубного турнира Южной Америки.

Хулиан Альварес вывел „горожан“ вперед на 40-й секунде игры. На 27-й минуте защитник бразильцев Нино срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел Фила Фодена.

На 72-й минуте Фоден забил сам с передачи Альвареса, а на 88-й Хулиан сделал дубль.

„Манчестер Сити“ провел самый успешный год в своей истории.

Ранее „горожане“ выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок Европы. В игре за Суперкубок Англии они уступили „Арсеналу“.

Еще ни разу „Манчестер Сити“ не удавалось одержать столько побед в течение одного года.

К тому же ни одна английская команда до „горожан“ не побеждала в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и на клубном ЧМ за один год.

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