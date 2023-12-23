Ляэнеметс: Эстония готова выдавать мужчин мобилизационного возраста Украине

„Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии“, - передает RusERR слова министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия).

Хотя официального запроса от Украины не поступало, МВД неоднократно обращалось как к украинскому послу, так и к министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся здесь беженцах.

В ближайшие дни Ляэнеметс также внесет письменное предложение о заключении соглашения между двумя странами. В настоящее время экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

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