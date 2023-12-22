Баскетболист сборной Венесуэлы умер в возрасте 24 лет

У баскетболиста случился эпилептический приступ, когда он был один дома, сообщает meridiano.net.

За свою карьеру Сохо выступал в Южной Америке и G-лиге НБА в составе „Мехико-Сити Капитанес“.

На чемпионате мира-2023 в августе показатели Сохо составили в среднем 12,4 очка и 4,2 подбора за игру.

Сохо ростом 195 см большую часть карьеры играл в чемпионате Венесуэлы, но на чемпионате мира в этом году показал яркую игру. Например, он набрал 16 очков в игре против Словении, 20 против Японии и 11 против Финляндии.

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