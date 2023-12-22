Не в полночь, но часы пробили. В Нарве впервые за много лет зазвучали часы на ратуше

Теперь часы будут бить каждый час с девяти утра и до девяти вечера. А в дополнение к классическому бою часов, сообщили в горуправе, в 12:00 и в 18:00 жители и гости города смогут слышать мелодии. На время зимних праздников это будет рождественская песня „Тихо, тихо“ финского композитора Armas Maasalo. А в дальнейшем это будут немецкая народная „Mu isamaa armas“, мелодии Франца Листа „Armuunelm“, Мыколы Леонтович „Carol of the bells“, Раймонда Валгре „Нарвский вальс“ и другие.

В выходные и государственные праздники добавится мелодия в 21:00. В ночное время будет сохраняться тишина. В течение января-февраля специалисты горуправы будут проводить работы по настройке звукового оборудования часов и определять оптимальную громкость.

Также 22 декабря в 17:00 на Ратушной площади прошло торжественное открытие Рождественской деревни. Санта-Клаус прибыл поздравлять горожан на тракторе. Потом он отправился в ратушу, где ждал всех детей, которые хотели с ним поговорить или рассказать стихотворения. В ратуше также расположились ремесленники, предлагающие сувениры, чай, мед и другие подарки на Рождество и Новый год. В следующие несколько дней их будет больше, чем сегодня.

Многие гости открытия Рождественской деревни радостно танцевали под живую музыку тартуского фольклорного ансамбля „Ahoi“, пробовали напитки и угощения из уличного кафе. Но все-таки, несмотря на радостное настроение, отметили недостаток - Ратушная площадь плохо освещена и мало зимних забав для детей. Впрочем, дети тут же решили, что гора снега, которая получилась после уборки, вполне сойдет за горку.

С завтрашнего дня, 23 декабря, в волшебной деревне можно будет посетить домик Деда Мороза, купить у местных торговцев изделия ручной работы, сладости и рождественские подарки. Малыши смогут играть с гномами и гладить животных. Рождественская деревня будет открыта до 26 декабря с 12:00 до 18:00.