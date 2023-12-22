Россия пригрозила разорвать дипотношения с США из-за конфискации активов

„Мы готовы к любым сценариям. США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством“, — заявил Рябков.

Он также добавил, что Россия не намерена „инициативно идти на разрыв“ отношений с США, поскольку обе страны „играют центральную роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности“.

При этом Рябков добавил, что для российских властей „не станет неожиданностью“, если Вашингтон пойдет на официальное понижение уровня дипломатического присутствия или разрыв отношений, поскольку США „доктринально закрепили установку на нанесение России стратегического поражения“.

В целом российско-американские отношения Рябков описал как находящиеся в „коматозном состоянии“, а „шаткое равновесие“, по его мнению, может нарушиться в любой момент из-за „безрассудства Вашингтона“.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про возможную конфискацию российских активов, заявил, что подобные действия опасны для мировой финансовой системы.

Это будет очень серьезный удар по всей системе координат. Те, кто пытается инициировать и будут реализовывать, должны понимать, что РФ никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, и будет постоянно реализовывать право на судебное оспаривание. Европейцы и американцы прекрасно это понимают. Если у нас что-то будет конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать мы. Мы будем незамедлительно это делать.

Страны Запада после начала войны в Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе. С 2022 года власти Евросоюза и США обсуждают возможность использования этих активов.

21 декабря газета The New York Times сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками, чтобы ко второй годовщине российского вторжения в Украину успеть подготовить стратегию по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву.

За день до этого издание Financial Times писало, что США предложили передать Украине замороженные в Европе активы ЦБ РФ в качестве „аванса“ компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине. Тогда же генеральная прокуратура Германии сообщила, что планирует конфисковать и направить в бюджет страны замороженные российские активы на сумму более 720 миллионов евро.