Новости Ида-Вирумаа
22.12.2023, 18:15

ФОТО | В Нарве продать евро и доллары 22 декабря было выгодно

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Курсы валют в Нарве 22 декабря 2023 на улице Мальми
Курсы валют в Нарве 22 декабря 2023 на улице Мальми
ФОТО: Delfi Meedia

Курс евро и доллара вчера выросли. Как изменился курс в валютных обменниках в Нарве?

Обычно так и бывает, в конце года снижается курс рубля, потому что спрос на валюту в России увеличивается. Есть и другие причины. Но важно, что и в Эстонии можно дороже продать евро. Сейчас по правилам пересечения границы с Россией, нельзя ввозить туда евро. Но можно брать с собой доллары.

Курсы валют в Нарве 22 декабря 2023

В Нарве сегодня, 22 декабря, обменники готовы были взять евро за 101-103 рубля, а продать - за 97 рублей.

Этот курс выгоднее для владельцев евро, чем несколько дней назад.

Очереди в обменниках репортер RusDelfi не увидел.

Улица Мальми рядом с границей в Нарве

Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 22 декабря, составляет 91,7062 рубля, официальный курс евро - 100,5113 рубля. Вчера, 21 декабря, курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль. Это произошло впервые с 26 октября. Доллар превысил 92 рубля.

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