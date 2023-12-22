ФОТО | В Нарве продать евро и доллары 22 декабря было выгодно

Обычно так и бывает, в конце года снижается курс рубля, потому что спрос на валюту в России увеличивается. Есть и другие причины. Но важно, что и в Эстонии можно дороже продать евро. Сейчас по правилам пересечения границы с Россией, нельзя ввозить туда евро. Но можно брать с собой доллары.