ФОТО | В Нарве продать евро и доллары 22 декабря было выгодно(1)
Курс евро и доллара вчера выросли. Как изменился курс в валютных обменниках в Нарве?
Обычно так и бывает, в конце года снижается курс рубля, потому что спрос на валюту в России увеличивается. Есть и другие причины. Но важно, что и в Эстонии можно дороже продать евро. Сейчас по правилам пересечения границы с Россией, нельзя ввозить туда евро. Но можно брать с собой доллары.
В Нарве сегодня, 22 декабря, обменники готовы были взять евро за 101-103 рубля, а продать - за 97 рублей.
Этот курс выгоднее для владельцев евро, чем несколько дней назад.
Очереди в обменниках репортер RusDelfi не увидел.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 22 декабря, составляет 91,7062 рубля, официальный курс евро - 100,5113 рубля. Вчера, 21 декабря, курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль. Это произошло впервые с 26 октября. Доллар превысил 92 рубля.
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