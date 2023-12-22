Россияне не смогут выступить на соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде-2024

„Индивидуальная квалификация на Олимпийские игры обеспечивается олимпийским рейтингом FEI по конкуру, выездке и троеборью, который охватывает период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, ни один представитель этих стран не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже“, – заявили в FEI.

По этой же причине участники из России и Беларуси не выступят в конном спорте на Паралимпиаде.

Ранее исполком Международной федерации конного спорта допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении условий МОК.

Как и в других видах спорта, в которых международные организации ослабили ограничения для спортсменов из России и Белоруси, ведущих войну в Украине, спортсмены-конники не должны иметь связей с Вооруженными силами или с любыми другими органами национальной безопасности.

Более подробно уточняется, что любая форма вербального, невербального или письменного выражения, в частности публичные заявления в социальных сетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку войны, а также ношение любого символа в поддержку войны (например, символа „Z“), препятствуют участию отдельных лиц в мероприятиях под эгидой FEI.

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