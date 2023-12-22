22.12.2023, 08:24
Пропавший в Таллинне подросток нашелся
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ФОТО: | Eero Vabamaegi
Утром полиция просила помочь установить местонахождение молодого человека, который ушел из своего дома в Мустамяэ и до сих пор не вернулся.
Сегодня ночью близкие парня сообщили, что днем Карл-Маркус ушел из дома, расположенного в столичном районе Мустамяэ и не вернулся. За день до этого молодой человек сделал то же самое. Телефон у него был с собой, но выключен.
Около полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что Карл-Маркус сам вернулся домой и с ним всё в порядке.
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