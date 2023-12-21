Сборная Эстонии по хоккею продолжит борьбу за олимпийскую путевку в Польше

Победой на турнире в Исландии сборная Эстонии по хоккею обеспечила себе выход в третий раунд олимпийской квалификации, где сыграет в группе J, матчи в которой состоятся в Польше. Соперниками сборной Эстонии (28-е место в мировом рейтинге) на турнире станут Южная Корея (21-е), Польша (22-е) и Украина (27-е).

Также матчи третьего раунда пройдут в группе G, где между собой сразятся Венгрия (19), Литва (24), Япония (25) и Испания (32), и в группе H, где встретятся Великобритания. (20), Румыния (23), Китай (26) и Сербия (30).

Для того, чтобы выйти на Олимпиаду-2026, Эстонии нужно одержать победа в группе третьего раунда, а затем выиграть группу в основном раунде отбора. Матчи решающей стадии квалификации пройдет с 29 августа по 1 сентября следующего года в Дании, Латвии и Словакии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.