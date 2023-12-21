Садики и школу закрывают, бюджет на 114 млн евро приняли: основные итоги сессии Нарвского горсобрания(9)
Сегодня, 21 декабря, на сессии городского собрания депутаты рассмотрели шесть вопросов. Основные, которые особенно волновали нарвитян, это вопросы закрытия детского сада и школы, а также бюджет города на следующий год.
Заседание горсобрания Нарвы началось с обсуждения проекта бюджета на 2024 год, составленного управой. С начала декабря документ проекта был рассмотрен на различных комиссиях. Во время сессии в него внесли поправки бюджетная комиссия и фракция „Нарва“. В итоге депутаты одобрили выделение денежных средств на ремонт дорог, поддержку квартирных и садоводческих товариществ, поддержку футбольных клубов, спортивных и культурных мероприятий, ремонтные работы в образовательных учреждениях. Общая сумма поправок составила более 2,7 миллионов евро, сообщили в канцелярии горуправы. В итоге общий объем бюджета на 2024 год утвердили на 114 миллионов евро.
Вторым вопросом депутаты рассмотрели и утвердили изменения в плане действий программы развития муниципальной системы образования города Нарвы до 2030 года. Они приняли решение закрыть Солдинаскую школу. Напомним, что в городской повестке вопрос окончания деятельности этой школы витал уже почти два года. Как отметили в городской канцелярии, причина закрытия - сокращение числа учеников.
В 2021-2022 учебном году во всех школах города обучалось 4318 детей, а в 2023-2024 учебном году - только 3776 учеников. По состоянию на 7 декабря этого года в больших муниципальных школах города есть 814 свободных мест. На следующий год, по прогнозам горуправы, после окончания девятиклассниками основной школы и прихода первоклассников, общее число детей в городе, обучающихся в основной школе, уменьшится до 3502 человек. Депутаты посчитали, что даже после закрытия Солдинаской школы в следующем учебном году сохранится более 200 свободных мест.
По мнению председателя городского собрания Ирины Янович, в этом положении единственным решением может быть закрытие большой школы, так как закрытие маленькой школы не решит проблему города с наполняемостью школ.
Кроме того, город давал обещание сократить метраж зданий образовательной сети города на 7000 квадратных метров. Без соблюдения этого условия государство не выделит Нарве финансирование на строительство нового здания для Пяхклимяэской школы. Пока нет точного решения, где будут ее строить, но депутаты предполагают, что это будет тот же район города, в котором пока еще работает Солдинаская школа.
С сентября 2024 года ученикам Солдинаской школы будут предоставлены места в трех городских школах. Предполагается, что дети 2-6 классов перейдут учиться в реконструированное здание Кесклиннаской школы, ученикам 7-9 классов и классов с углубленным изучением английского языка предложат учиться дальше в Языковом лицее, а дети из малых классов, которым нужен особенный образовательный подход, начнут учиться в здании шестой школы.
Родители детей, которые сейчас учатся в Солдино, не все согласны с этим решением. Они говорят о том, что им придется находить дополнительные финансы и время, чтобы иметь возможность водить или возить детей в школы других районов. По мнению депутатов оппозиционной фракции Respekt, горуправа приняла решение о закрытии школы без должным образом проведенного публичного обсуждения, но факт нарушения этой процедуры не помешал большинству депутатов горсобрания согласиться с предложенным решением горуправы.
Депутаты также на сегодняшней сессии поддержали решение о прекращении деятельности детского сада Pääsuke, объединении детских садов Muinasjutt и Põngerjas, а также Vikerkaar и Sädemeke.
Детские сады Muinasjutt и Vikerkaar продолжат работать в своих зданиях, но под другим названием и с другим руководством.
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