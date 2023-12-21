Садики и школу закрывают, бюджет на 114 млн евро приняли: основные итоги сессии Нарвского горсобрания

Заседание горсобрания Нарвы началось с обсуждения проекта бюджета на 2024 год, составленного управой. С начала декабря документ проекта был рассмотрен на различных комиссиях. Во время сессии в него внесли поправки бюджетная комиссия и фракция „Нарва“. В итоге депутаты одобрили выделение денежных средств на ремонт дорог, поддержку квартирных и садоводческих товариществ, поддержку футбольных клубов, спортивных и культурных мероприятий, ремонтные работы в образовательных учреждениях. Общая сумма поправок составила более 2,7 миллионов евро, сообщили в канцелярии горуправы. В итоге общий объем бюджета на 2024 год утвердили на 114 миллионов евро.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели и утвердили изменения в плане действий программы развития муниципальной системы образования города Нарвы до 2030 года. Они приняли решение закрыть Солдинаскую школу. Напомним, что в городской повестке вопрос окончания деятельности этой школы витал уже почти два года. Как отметили в городской канцелярии, причина закрытия - сокращение числа учеников.

В 2021-2022 учебном году во всех школах города обучалось 4318 детей, а в 2023-2024 учебном году - только 3776 учеников. По состоянию на 7 декабря этого года в больших муниципальных школах города есть 814 свободных мест. На следующий год, по прогнозам горуправы, после окончания девятиклассниками основной школы и прихода первоклассников, общее число детей в городе, обучающихся в основной школе, уменьшится до 3502 человек. Депутаты посчитали, что даже после закрытия Солдинаской школы в следующем учебном году сохранится более 200 свободных мест.

По мнению председателя городского собрания Ирины Янович, в этом положении единственным решением может быть закрытие большой школы, так как закрытие маленькой школы не решит проблему города с наполняемостью школ.