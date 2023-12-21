Министр обороны Украины заявил о планах мобилизации живущих за границей граждан. Его пресс-служба это опровергла

Как пишет Die Welt, в ходе беседы Умеров говорил о „приглашении“ явиться в армию, но дал понять, что для тех, кто на него не откликнется, последуют санкции. „Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно“, — заявил министр обороны.

„Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им повестку. Выступать за свою страну и служить ей — это не наказание. Это честь“, — цитирует Умерова Bild.

Позже в пресс-службе Минобороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что „на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы“. „Если граждане Украины за границей хотят присоединиться [к армии], они приезжают в Украину и присоединяются“, — подчеркнули в пресс-службе.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он еще не дал согласие на это предложение — в том числе потому что в законодательстве пока нет четких критериев ротации мобилизованных.

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