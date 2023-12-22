НАШ RAHVAS | Таллиннец в Таиланде: от „периода выживания“ в Эстонии к тайскому процветанию

В 1990-х годах в Эстонии многие люди сталкивались с трудностями в поисках своего места в обществе. Это время осталось в памяти Ильина, как „период выживания“. Однако тогда ему открылась возможность поработать за границей: 29-летнему парню предложили заниматься поставкой одежды из Таиланда в страны СНГ и Балтии. „В ту пору люди зарабатывали большие состояния на продукции легкой промышленности. И этим могло заниматься любое частное лицо“, – рассказывает он. Так что поездка сулила большие перспективы. Друзья тоже поддержали и советовали чемодан одеждой не перегружать, мол, там за небольшие деньги будет огромный выбор.