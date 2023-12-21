ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (666-й день) | МВД объявило в розыск главу ФБК Певчих и ведущего „Популярной политики“ Низовцева

Российский суд в Донецке приговорил украинского военного по обвинениям в убийствах мирных жителей

25-летний Денис Рашпля получил 22 года лишения свободы. Его признали виновным по статьям об убийстве, покушении на убийство и жестоком обращении с мирным населением.

По версии следствия, Рашпля на территории завода „Азовобщемаш“ в период с конца февраля по начала апреля 2022 года убил 16 мирных жителей и ранил еще девятерых, выполняя приказы командира, который полагал, что „указанные люди могут выражать солидарность российской политике“.

Командир Рашпли, Александр Свинарчук, 21 ноября был приговорен судом аннексированной ДНР к пожизненному заключению.

В Торецке Донецкой области в результате российского обстрела погибли три человека

Как заявили в прокуратуре региона, около полудня 21 декабря российская армия нанесла по городу два авиаудара. Снаряды попали по объектам гражданской инфраструктуры, погибли мужчины 41, 42 и 45 лет. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения.

В Москве снова не будут устраивать салюты на Новый год и Рождество

„Встреча Нового 2024 года в Москве, как и предыдущего, пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате. В условиях спецоперации в столице вновь отменили фейерверки“, — сообщили ТАСС в мэрии.

Об отмене праздничных фейерверков также говорится в документе за подписью замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилла Малышкина, фрагмент которого опубликовал телеграм-канал „Осторожно, Москва“.

Минобороны России сообщило о перехвате украинской ракеты над Азовским морем

По утверждению ведомства, „киевский режим пытался атаковать объекты на территории России“ около 15 часов по московскому времени. Других подробностей в Минобороны не привели.

Украина атаку не комментировала.

Ранее различные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Керчи, Севастополе и Джанкое.

МВД объявило в розыск главу ФБК Певчих и ведущего „Популярной политики“ Низовцева