ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (666-й день) | МВД объявило в розыск главу ФБК Певчих и ведущего „Популярной политики“ Низовцева
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российский суд в Донецке приговорил украинского военного по обвинениям в убийствах мирных жителей
25-летний Денис Рашпля получил 22 года лишения свободы. Его признали виновным по статьям об убийстве, покушении на убийство и жестоком обращении с мирным населением.
По версии следствия, Рашпля на территории завода „Азовобщемаш“ в период с конца февраля по начала апреля 2022 года убил 16 мирных жителей и ранил еще девятерых, выполняя приказы командира, который полагал, что „указанные люди могут выражать солидарность российской политике“.
Командир Рашпли, Александр Свинарчук, 21 ноября был приговорен судом аннексированной ДНР к пожизненному заключению.
В Торецке Донецкой области в результате российского обстрела погибли три человека
Как заявили в прокуратуре региона, около полудня 21 декабря российская армия нанесла по городу два авиаудара. Снаряды попали по объектам гражданской инфраструктуры, погибли мужчины 41, 42 и 45 лет. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения.
В Москве снова не будут устраивать салюты на Новый год и Рождество
„Встреча Нового 2024 года в Москве, как и предыдущего, пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате. В условиях спецоперации в столице вновь отменили фейерверки“, — сообщили ТАСС в мэрии.
Об отмене праздничных фейерверков также говорится в документе за подписью замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилла Малышкина, фрагмент которого опубликовал телеграм-канал „Осторожно, Москва“.
Минобороны России сообщило о перехвате украинской ракеты над Азовским морем
По утверждению ведомства, „киевский режим пытался атаковать объекты на территории России“ около 15 часов по московскому времени. Других подробностей в Минобороны не привели.
Украина атаку не комментировала.
Ранее различные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Керчи, Севастополе и Джанкое.
МВД объявило в розыск главу ФБК Певчих и ведущего „Популярной политики“ Низовцева
МВД объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих и ведущего ютуб-канала „Популярная политика“ Дмитрия Низовцева. Информация об этом появилась в ведомственной базе розыска, выяснила „Медиазона“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
Вооруженные силы РФ отразили девять атак ВСУ на купянском направлении, 17 атак — на донецком направлении, а также атаки на краснолиманском и запорожском направлениях;
Российская армия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Терны, Торское, Серебрянское лесничество, Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка, Катериновка и Новомихайловка;
Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.
В Брянской области двое местных жителей пострадали в результате обстрела
По словам губернатора Александра Богомаза, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Пострадавших доставили в больницу.
„Также в результате атаки ВСУ погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия. Повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы“, — сообщил глава региона.
Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, „пострадавших от агрессии Украины“
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, „пострадавших от агрессии Украины“. Таким семьям выплатят по 100 тысяч рублей, если ребенок получил травмы на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.
Выплаты также смогут получить семьи, проживающие на территории субъекта РФ, „прилегающей к районам проведения СВО“.
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2023 году основной задачей российских войск в Украине было отражение контрнаступления ВСУ
„В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами. Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым“, — сказал Герасимов в ходе брифинга.
Он добавил, что контрнаступление ВСУ „провалилось“.
Глава СБУ заявил, что спецслужба готовит „сюрпризы“ для РФ в 2024 году
Василий Малюк в интервью Politico заявил, что не может разглашать конкретные планы, так как они должны оставаться „шоком“ для российской стороны.
„Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится“, — сказал он.
Российские войска обстреляли Никополь. Погибли два человека
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что утром 21 декабря российские войска ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. В результате погибли две женщины — 46 и 60 лет.
Кроме того, ранен 86-летний мужчина.
Повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки.
В Киевской области беспилотники попали по складу
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ночью в одном из районов Киевской области беспилотники попали в здание склада. В результате произошло разрушение конструкций и пожар на площади 1500 кв. метров.
В результате атаки дронов уничтожены склад, два легковых автомобиля и внедорожник.
ВСУ заявили, что сбили за ночь 34 российских беспилотника из 35
В ночь на 21 декабря российские войска запустили по территории Украины 35 беспилотников типа „Шахед“. Воздушные силы ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили 34 дрона.
ПВО работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.
Командование ВСУ „Юг“ сообщает, что 13 дронов уничтожили в Николаевской области, три — в Херсонской, два — в Винницкой и один — в Днепропетровской.
В Николаевской области обломки сбитого беспилотника повредили склад агропредприятия. Никто не пострадал.
По материалам „Медузы“.
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