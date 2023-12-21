ФОТО | Осторожно! Мошенники обманывают людей от имени Bolt Food
В социальных сетях от имени Bolt Food распространяется мошенническая схема.
Распространяющаяся от имени Bolt Food реклама направляет на страницу boltfood.store, которая на первый взгляд выглядит как страница Bolt, где можно заказать еду без приложения. Если ввести адрес сайта в адресную строку, то страница не открывается. Если же перейти с рекламы, то все работает.
Руководитель Bolt Food Эстония Яагуп Ялакас пояснил, что в Facebook и Instagram распространяется реклама с логотипом Bolt Food, обещающая скидку в 6 евро при заказе через веб-браузер.
„Это мошенничество, пожалуйста, не нажимайте на рекламу и не делитесь личной информацией и информацией о кредитных картах. В настоящий момент Bolt Food не предлагает возможности заказывать еду через веб-браузер. Речь идет о мошенничестве“, — подчеркнул Ялакас.
Клиентам, ставшим жертвами мошенничества, рекомендуется обратиться в свой банк и в полицию.
Ялакас сказал, что в Bolt делают все возможное, чтобы остановить распространение такой рекламы..
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