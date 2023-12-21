Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 14-летней Елизаветы.

Елизавета ушла из расположенного в Нымме центра защиты детей 9 декабря и до сих пор не вернулась. Полиция проверила места, где девушка может находиться, но пока безуспешно. Елизавета может находиться в любом районе столицы.

Уходя, она была одета в черно-белую клетчатую куртку, черные джинсы и белые кроссовки. У девушки могут быть волосы темного или оранжевого цвета.

Полиция просит всех, кто видел девушку, сообщить об этом по номеру 112.

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