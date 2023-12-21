21.12.2023, 14:18
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 14-летней Елизаветы
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 14-летней Елизаветы.
Елизавета ушла из расположенного в Нымме центра защиты детей 9 декабря и до сих пор не вернулась. Полиция проверила места, где девушка может находиться, но пока безуспешно. Елизавета может находиться в любом районе столицы.
Уходя, она была одета в черно-белую клетчатую куртку, черные джинсы и белые кроссовки. У девушки могут быть волосы темного или оранжевого цвета.
Полиция просит всех, кто видел девушку, сообщить об этом по номеру 112.
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