Нарвский противник ЛГБТК-проектов в Нарве: „Дома под одеялом любите как хотите, кого хотите, куда хотите“
В Нарве отложили до февраля проведение ЛГБТК-фестиваля. Но даже разговоры о нем вызвали живое обсуждение в нарвских фейсбук-группах. В основном — критические.
В Нарве в прошедшие выходные должны были пройти мероприятия культурного проекта Q-Space, посвященного ЛГБТК-сообществам и правам человека. В начале декабря фестиваль на эту тему состоялся в Таллинне, и планировалось, что часть событий случится и в Нарвской Арт-резиденции, но организаторы перенесли их на февраль.
„У нас было много работы по организации Таллиннского фестиваля, мы просто не успели подготовить программу для Нарвы“, — объяснила Гуля Султанова, организаторка Q-Space. Она добавила, что в феврале они будут ждать на фестиваль всех, кто готов спокойно и уважительно общаться и дискутировать.
Отметим, что Q-Space — это молодой культурный проект в Эстонии, который уже успел получить от Эстонской ЛГБТ-ассоциации почетное звание „Радужный герой“.
Факт проведения фестиваля с ЛГБТК-тематикой взволновал нарвитян. В одной из нарвских групп состоялось обсуждение на эту тему, большая часть комментирующих выступили против таких мероприятий в их городе.
Организатор сообщества в фейсбуке, где горячо „прошлись“ по этой теме, член Центристской партии Михаил Паншин озвучил RusDelfi свою позицию: „Я считаю, что в лучшем случае их надо запретить проводить. Но если нет, то подобные мероприятия должны быть лишь для своих, закрытыми, то есть без огласки и привлечения рекламы. Мое мнение — это нездоровые люди, а их мероприятия — это пропаганда нетрадиционных сексуальных предпочтений, что является противоестественным“.
Паншин добавил, что на такие мероприятия нельзя приглашать подростков, у которых подвижная психика, а ЛГБТ — это сродни модному веянию, которое может иметь эффект „а почему бы не попробовать“.
„Моя бы воля, запретил полностью все публичные мероприятия ЛГБТ-сообществ. Дома под одеялом любите как хотите, кого хотите, куда хотите“, — резюмировал нарвский активист.
Мэр Нарвы Яан Тоотс, который является влиятельным политиком и членом Центристской партии, не прокомментировал ситуацию, когда член его партии категорично выступает против подобных мероприятий в городе, но сказал RusDelfi: „Лично мне это не нравится, но я мэр города“. Он объяснил, что у него нейтральная позиция по этому поводу. Тоотс добавил, что „если это разрешено, значит, разрешено“. По его мнению, такой образ жизни не надо демонстрировать, но если люди так живут, пусть так живут.
Гуля Султанова по поводу критических высказываний в нарвской группе сказала, что, конечно, они не удивлены тем, что кто-то в Нарве недоволен проведением фестиваля. „Однако нам точно известно, что в Нарве, как и в любом другом городе Эстонии, есть люди, для которых наш фестиваль будет важен и нужен, это показал опыт наших мероприятий в Таллинне“, — уточнила организаторка Q-Space.
Этот факт подтвердил и депутат горсобрания Нарвы Денис Ларченко. „У нас живет огромное количество разных меньшинств — национальные, религиозные и прочие, но в том числе и сексуальные, — прокомментировал Ларченко. — Все они являются неотъемлемой частью общества. Это может нравиться или нет, но у всех у них есть право на самоопределение и самовыражение, а также на полноценное участие в жизни общества“.
Депутат отметил, что гражданская активность — это один из таких методов, а публичные мероприятия, обсуждения, акции — это тоже способ самовыражения и выражения своей гражданской позиции. „Если кому-то тема сексуальных меньшинств кажется больной и неподходящей для нашего города, то пусть остается дома и не ходит на подобные мероприятия, — добавил депутат. — Никого туда идти не заставляют“.
Он считает важным, чтобы люди самых разных групп имели способ самовыражения и самореализации. „Заниматься морализаторством по теме секс-меньшинств считаю абсолютно неуместным, тем более с учетом того, что буквально недавно в Эстонии был принят закон, который, как мне кажется, поставил точку в этом вопросе“, — сказал Ларченко.
„Это часть нашего общества, это наши люди, — поддержала идею толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу депутат Катри Райк, — никто не должен туда идти, кто не хочет, но если это важно для кого-то, у них должна быть возможность получить информацию, возможность общаться“. По словам Райк, нельзя взять и закрыть Нарву, это открытый город. „Это то же самое, как сказать, что здесь не могут жить люди старше 60 лет или какие-то другие люди, — добавила она. — Мы живем в 21 веке, нравится нам или нет, но все люди разные, надо быть толерантными. Я не приветствую активную промокампанию, но то, что кто-то говорит об отмене таких событий — это неправильно, я считаю“.
По мнению Гули Султановой, в Эстонии проходит мало публичных событий, посвященных ЛГБТК-сообществу. „Важно, чтобы люди из сообщества, а также близкие и другие интересующиеся кино и общественными вопросами, могли посетить такие события, так как они помогают как самим ЛГБТК-людям принять себя, так и обществу понять и относиться спокойно и расслабленно к этому вопросу“, — считает Султанова.
Она рассказала, что их главным партнером в Нарве стала Арт-резиденция, но в ближайшее время они объявят Call для новых партнеров и волонтерской команды, кто захотел бы присоединиться и чем-то помочь в организации их мероприятия. Информацию об этом они планируют разместить на своем сайте и в социальных сетях проекта.
В целом планируется просмотр тематических фильмов, дискуссии по актуальным вопросам, таким как, например, поведение трансгендеров в школе, а также родительские права трансгендеров и принятие их семьями. В Таллинне на фестивале также прошли мастер-класс по раскрепощению через движение и танцы, презентация комикса „Как много странной работы“.
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