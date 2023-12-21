ВИДЕО | Легендарный чешский хоккеист в 51 год провел первый матч в сезоне

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр в возрасте 51 года провел первый матч в сезоне в составе „Кладно“. Форвард вышел на лед в гостевом матче чемпионата Чехии против „Динамо“ (Пардубице).

Ягр играет в третьем звене и во втором периоде отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом своей команды.По итогам двух периодов „Кладно“ уступает со счетом 3:4.

Ягр стал владельцем „Кладно“ в 2011 году и играет за него после ухода из „Калгари Флеймз“ в 2018-м. В прошлом сезоне он провел 26 матчей, забросил пять шайб и сделал девять передач.

В нынешнем сезоне „Кладно“ после 26 матчей занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице Экстралиги, набрав 24 очка.Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе „Питтсбург Пингвинз“.

Чех занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1733) и заброшенных шайб (766), пятое — по результативным передачам (1155), и только Уэйн Гретцки (2857) набрал больше очков, чем он (1921).

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