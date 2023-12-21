Кто такая Екатерина Дунцова, которая хочет бросить вызов Путину на президентских выборах в России

— Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки. Вернуть отнятые свободы. Мы должны сделать страну привлекательной и комфортной для жизни! — заявляет она в своей краткой программе.

— С каждым днем жизнь простых россиян становится все труднее. Граждане не могут свободно высказывать свое мнение, если оно не совпадает с позицией власти; растет число политзаключенных, сотни тысяч людей выдавлены из страны. Фактически уничтожено местное самоуправление, и в огромном государстве все решает один человек. „Военные операции“ на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации. Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться, — считает потенциальная кандидатка.

Свое решение выдвинуться на пост президента России Дунцова объясняет тем, что „последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение“.

Там же россиянка рассказывает о себе. Дунцовой 40 лет, она родилась в Красноярске и получила два высших образования: юридическое и в области телевизионной журналистики. Сейчас живет в Ржеве Тверской области, воспитывает троих детей, работает журналистом (в интервью „Вёрстке“ уточняет, что пишет тексты и ведет соцсети в качестве фрилансера) и координирует поиски в местном волонтерском поисково-спасательном отряде, который занимается поиском пропавших детей и взрослых. В прошлом была депутатом Ржевской городской думы.

Екатерина Дунцова высказалась о своем желании участвовать в предстоящей президентской кампании в России 16 ноября, еще до заявления Владимира Путина. За считаные дни она обрела большую популярность в соцсетях: в ее телеграм-канале уже более 240 тысяч подписчиков, и их количество продолжает расти, а видеоролики о Дунцовой набирают сотни тысяч просмотров и лайков. У потенциальной кандидатки уже есть сайт с информацией о предвыборной программе.

Первым указом Дунцовой на посту президента РФ, по ее словам, будет помилование политических заключенных (кого конкретно — не уточняется), потому что „никто не должен сидеть в тюрьме за свое мнение или позицию, отличную от позиции действующей власти“. Кроме того, она предлагает отменить обязательный призыв в России и перейти на профессиональную армию, выступает против гомофобии, призывает больше заботиться об экологии и критикует ограничения на аборт для женщин.

Что говорила о войне в Украине

Уже спустя несколько дней после заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах Екатерину Дунцову вызвали в российскую прокуратуру — там ее расспрашивали главным образом об отношении к войне в Украине.

— В основном напрягало то, что хотели узнать мое мнение по поводу СВО („специальной военной операции“. — Прим. ред.). Я сказала, что не буду ничего говорить и [сослалась на] 51-ю статью Конституции (в этой статье основного закона РФ говорится, в частности, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. — Прим. ред.), — прокомментировала россиянка „Настоящему времени“.

В целом публичные высказывания Дунцовой о войне в Украине — максимально осторожные и обтекаемые.

— Это граждане России, и у меня душа болит за каждого. <…> Я не знаю, стоит ли сейчас говорить на широкую аудиторию о том, что там происходит. Но с учетом того, что я иду на выборы с мирной повесткой, мне кажется, и так понятно, как я к этому отношусь, — сказала она в интервью „Вёрстке“ на вопрос об отношении к войне в Украине и к россиянам, которые в ней участвуют.

Журналисты издания напомнили Дунцовой, что она публично выступала за присвоение улице во Ржеве имени Артура Тулякова — своего коллеги по волонтерскому отряду, ушедшего добровольцем на войну вместе с мобилизованными и погибшего там. На это потенциальная кандидатка заявила, что выступила с таким предложением еще до того, как Туляков отправился воевать в Украину.