Кто такая Екатерина Дунцова, которая хочет бросить вызов Путину на президентских выборах в России
Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, о намерении баллотироваться уже заявил нынешний лидер страны Владимир Путин. Некоторые партии в РФ начали сбор подписей за своих кандидатов, а другие проведут съезды в ближайшее время. Однако среди желающих включиться в президентскую гонку — не только профессиональные политики: участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца собирается 40-летняя журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Она выступает за прекращение боевых действий в Украине, демократические реформы и освобождение политзаключенных в России, а в сети ее сравнивают с лидером белорусских демсил Светланой Тихановской. „Зеркало“ рассказывает, что еще о ней известно.
Два высших образования, депутатское прошлое
Екатерина Дунцова высказалась о своем желании участвовать в предстоящей президентской кампании в России 16 ноября, еще до заявления Владимира Путина. За считаные дни она обрела большую популярность в соцсетях: в ее телеграм-канале уже более 240 тысяч подписчиков, и их количество продолжает расти, а видеоролики о Дунцовой набирают сотни тысяч просмотров и лайков. У потенциальной кандидатки уже есть сайт с информацией о предвыборной программе.
Там же россиянка рассказывает о себе. Дунцовой 40 лет, она родилась в Красноярске и получила два высших образования: юридическое и в области телевизионной журналистики. Сейчас живет в Ржеве Тверской области, воспитывает троих детей, работает журналистом (в интервью „Вёрстке“ уточняет, что пишет тексты и ведет соцсети в качестве фрилансера) и координирует поиски в местном волонтерском поисково-спасательном отряде, который занимается поиском пропавших детей и взрослых. В прошлом была депутатом Ржевской городской думы.
Свое решение выдвинуться на пост президента России Дунцова объясняет тем, что „последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение“.
— С каждым днем жизнь простых россиян становится все труднее. Граждане не могут свободно высказывать свое мнение, если оно не совпадает с позицией власти; растет число политзаключенных, сотни тысяч людей выдавлены из страны. Фактически уничтожено местное самоуправление, и в огромном государстве все решает один человек. „Военные операции“ на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации. Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться, — считает потенциальная кандидатка.
Нет — гомофобии и ограничениям на аборт, да — реформам и контрактной армии
Екатерина Дунцова убеждена, что России „необходимы скорейшие перемены: прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных“.
— Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки. Вернуть отнятые свободы. Мы должны сделать страну привлекательной и комфортной для жизни! — заявляет она в своей краткой программе.
Первым указом Дунцовой на посту президента РФ, по ее словам, будет помилование политических заключенных (кого конкретно — не уточняется), потому что „никто не должен сидеть в тюрьме за свое мнение или позицию, отличную от позиции действующей власти“. Кроме того, она предлагает отменить обязательный призыв в России и перейти на профессиональную армию, выступает против гомофобии, призывает больше заботиться об экологии и критикует ограничения на аборт для женщин.
Что говорила о войне в Украине
Уже спустя несколько дней после заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах Екатерину Дунцову вызвали в российскую прокуратуру — там ее расспрашивали главным образом об отношении к войне в Украине.
— В основном напрягало то, что хотели узнать мое мнение по поводу СВО („специальной военной операции“. — Прим. ред.). Я сказала, что не буду ничего говорить и [сослалась на] 51-ю статью Конституции (в этой статье основного закона РФ говорится, в частности, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. — Прим. ред.), — прокомментировала россиянка „Настоящему времени“.
В целом публичные высказывания Дунцовой о войне в Украине — максимально осторожные и обтекаемые.
— Это граждане России, и у меня душа болит за каждого. <…> Я не знаю, стоит ли сейчас говорить на широкую аудиторию о том, что там происходит. Но с учетом того, что я иду на выборы с мирной повесткой, мне кажется, и так понятно, как я к этому отношусь, — сказала она в интервью „Вёрстке“ на вопрос об отношении к войне в Украине и к россиянам, которые в ней участвуют.
Журналисты издания напомнили Дунцовой, что она публично выступала за присвоение улице во Ржеве имени Артура Тулякова — своего коллеги по волонтерскому отряду, ушедшего добровольцем на войну вместе с мобилизованными и погибшего там. На это потенциальная кандидатка заявила, что выступила с таким предложением еще до того, как Туляков отправился воевать в Украину.
— Я никогда не писала, что участие в СВО для меня важно как положительное качество для человека. Но в то же время считаю, что человека надо оценивать объективно — по его добрым делам, — сказала она.
Когда же в интервью „Черте“ Дунцову напрямую спросили, как она собирается прекратить войну в Украине, как обещает в своей программе, женщина объяснила, что „вынуждена избегать таких формулировок из-за российского законодательства“:
— Поэтому в моей программе есть мир, любовь и дружеские отношения с другими странами. Я, к сожалению, не могу позволить себе глубоко погружаться в эту тему, находясь в России, — заявила она.
Спойлер или „вторая Тихановская“?
Екатерину Дунцову в сети уже вовсю сравнивают с экс-кандидатом на президентских выборах 2020 года в Беларуси Светланой Тихановской, которая стала самым серьезным соперником Александра Лукашенко, а впоследствии — лидером белорусских демократических сил.
Однако самой россиянке такие параллели, судя по всему, не очень-то близки. В интервью „Эху“ она заявила, что „важно быть самим собой и занимать ту политическую нишу, которую удается занять“.
— Когда мы себя с кем-то сравниваем, то люди начинают ассоциировать. Я хочу быть самой собой и быть отдельным человеком со своей историей. Я надеюсь, не с историей, которая закончится в каком-нибудь СИЗО или исправительной колонии. По крайней мере, хочется в это верить, — призналась возможная кандидатка.
Она добавила, что „никогда не призывала“ и „не будет призывать“ россиян выходить на протесты против власти, а „будет, наоборот, говорить, чтобы люди себя максимально берегли, никуда не выходили, ничего не делали противозаконного“.
Вместе с тем Дунцова надеется, что даже после „белорусского кейса“ ей дадут зарегистрироваться в кандидаты на президентских выборах в РФ:
— Может быть, я идеалистка или сумасшедшая, как некоторые говорят, но я просто желаю хорошего будущего для своей страны. Уровень моей поддержки мне, повторюсь, пока все-таки сложно оценивать.
Некоторые подозревают Дунцову в том, что она спойлер Владимира Путина (то есть кандидат, который идет на выборы заведомо без шансов на победу, но оттягивает на себя часть электората и тем самым „распыляет“ голоса). Однако она подобные обвинения отвергает — говорит, что „если вступила на этот путь (самостоятельного участия в выборах. — Прим. ред.), то готова идти до конца“ и не собирается „сниматься из-за каких-то предложений“.
Что сейчас известно о выдвижении Дунцовой
17 декабря в Москве прошло собрание инициативной группы Екатерины Дунцовой, на котором присутствовали более 700 человек при необходимом минимуме в 500. Во время собрания в здании отключили свет, туда приходила полиция, а аренду помещения сначала отказывались продлять.
Но журналистка смогла набрать 522 голоса. Теперь ей предстоит собрать 300 тысяч подписей за свою кандидатуру. Ограничение на один субъект РФ — максимум 7,5 тысячи подписей, поэтому нужно иметь штабы как минимум в 40 регионах. Однако можно открывать пункты сбора и за границей. Предоставить подписи в российском ЦИК нужно не позднее чем за 45 дней до выборов. После их проверки регистрацию либо подтвердят, либо отменят.
Сама Дунцова считает, что собрать такое количество подписей реально: по ее словам, согласие подписаться уже дали 135 тысяч потенциальных избирателей.
Дунцова идет на выборы президента РФ не от какой-либо партии, а как независимый кандидат — иными словами, как самовыдвиженец (к слову, как и Владимир Путин).
На 21 декабря в ЦИК РФ поступили заявки от 16 претендентов, пишет РБК со ссылкой на председателя комиссии Эллу Памфилову. Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру, кроме Путина и Дунцовой, — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший „министр обороны“ самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков-Гиркин (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму), муниципальный депутат Долгопрудного от „Союза правых сил“ Борис Надеждин, глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович.
Дунцова — пока единственная женщина, изъявившая желание участвовать в выборах президента России.