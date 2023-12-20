ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (665-й день) | ГСЧС Украины: в минувшие сутки Херсонская область подверглась одной из самых масштабных атак
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В ВСУ утверждают, что сбили 18 из 19 беспилотников
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 20 декабря российские военные атаковали Украину ударными БпЛА типа „Шахед“, запущенными из Крыма.
В Воздушных силах утверждают, что в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей уничтожены 18 из 19 „Шахедов“.
Кроме того, российские войска нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300, запущенными из Белгородской области по Харьковской области. Предварительно без пострадавших.
Российские войска нанесли ракетный удар по транспортному депо в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории депо от прошлых российских ударов „и так нет живого места“.
По словам Терехова, зафиксировано по меньшей мере два удара „по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов“. На месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Девять человек пострадали из-за атаки дронов по Херсону вечером 19 декабря, сообщила прокуратура Херсонской области.
По данным следствия, около 22:00 по местному времени (23:00 по Москве) вооруженные силы РФ ударили беспилотниками по гражданской инфраструктуре Херсона. Повреждены гражданские объекты, жилые дома. Среди раненых — четверо детей.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявили, что в минувшие сутки Херсонская область подверглась одной из самых масштабных атак.
По данным ГСЧС, в Херсоне и пригороде под российские обстрелы попали объект критической инфраструктуры, учебное заведение, почтовое отделение, склад и жилой дом. На территории предприятия сгорели шесть автомобилей и конструктивные элементы навеса.
Когда украинские пожарные тушили огонь, им приходилось отходить в безопасные места и пережидать в укрытии повторные обстрелы российской армии. Спасатели ликвидировали последствия обстрелов до утра.
Сенат США не успел до конца года согласовать финансирование помощи Украине
Сенат конгресса США не будет голосовать по пакету мер, касающихся предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, а также усиления безопасности на южной границе страны, до начала следующего года.
FT: США предложили передать Украине замороженные активы ЦБ РФ в качестве „аванса“ компенсации за ущерб от войны
Американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ как „аванс“ компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине. Об этом сообщает Financial Times.
Издание ссылается на один из документов, который США представили на обсуждение стран „Большой семерки“. FT отмечает, что Соединенные Штаты публично не поддерживают конфискацию замороженных активов.
По мнению американских официальных лиц, передача активов может стать „контрмерой“, соответствующей международному праву и которая „побудит Россию прекратить агрессию“.
В Вашингтоне считают, что замороженные активы могут быть переданы Украине траншами — например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Вашингтон предлагает рассматривать это как „аванс“ компенсации за ущерб от войны.
Власти Японии готовятся значительно изменить правила экспорта оборонной продукции, что позволит США передать Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Как ожидается, изменения в правилах оформят 22 декабря, при этом Япония не станет поставлять ракеты непосредственно Украине. Вместо этого она сможет относительно скоро экспортировать в США несколько десятков ракет Patriot, чтобы пополнить американские запасы. Вашингтон, в свою очередь, сможет передать больше сложных средств ПВО Украине.
США и Япония начали обсуждать этот вопрос после того, как президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Вашингтон на прошлой неделе, начал бить тревогу по поводу обороноспособности своей страны. По данным Politico, на закрытом собрании аналитиков в посольстве Украины Зеленский заявил, что для защиты Киева осталась лишь „горстка“ боеприпасов.
Войска Украины переходят к более оборонительной позиции на большей части линии фронта, заявила военная разведка Великобритании в своем ежедневном обзоре войны в Украине.
В последние недели, как отмечает разведка, Украина мобилизовала усилия, чтобы укрепить фортификационные сооружения.
В обзоре, опубликованном в твиттере Минобороны Великобритании, сказано, что президент Украины Владимир Зеленский с конца ноября 2023 года призывает ускорить фортификационные работы в ключевых секторах. „В рамках одного из проектов Украина по состоянию на середину декабря 2023 года работает над укреплением обороны вдоль границы с Беларусью с помощью „зубов дракона“, колючей проволоки и противотанковых рвов“, — говорят в британской разведке.
В Минобороны Великобритании добавили, что Россия продолжает локальные наступления на нескольких участках, но отдельные атаки редко превышают размер взвода. „Крупный российский прорыв маловероятен, и в целом фронт характеризуется застоем“, — сказано в обзоре.
Россия после длительной трехнедельной паузы вывела на боевое дежурство в Черное море подводный ракетоноситель, сообщают Силы обороны юга Украины.
По данным украинских военных, снаряжение подлодки составляет до четырех ракет типа „Калибр“.
В общей сложности на боевом дежурстве сейчас находятся пять российских кораблей в Черном море и еще один в Азовском.
„Уровень ракетной опасности повышен. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытия оперативно“, — предупреждают ВСУ граждан Украины.
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Об этом дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина рассказала в сторис в инстаграме.
„Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально“, — написала дочь Охлобыстина.
В ходе ночного обстрела Херсона разрушен склад гуманитарной помощи Украинского Красного Креста
Склад с гуманитарной помощью полностью разрушен в результате обстрела Херсона, сообщается в фейсбуке украинского Красного Креста.
„Прямое попадание и пожар, возникший в результате этого, полностью уничтожил запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, которые хранились на складе. Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали. Работа над ликвидацией последствий продолжается“, — сказано в сообщении.
В Украине началось серийное производство беспилотников Cobra
Об этом сообщает украинский телеграм-канал „Армия дронов“. По его данным, дальность полета беспилотника — 300 километров, грузоподъемность — 15 килограмм, себестоимость — около двух тысяч долларов. Беспилотник выполнен из металла, а не композитных материалов.
„Главная идея проекта заключается в уменьшении количества людей, которые рискуют своей жизнью. То есть заменить их роботами, дронами“, — заявила команда разработчиков из Кривого Рога.
Глава областной администрации: Авдеевский коксохим не подлежит восстановлению после бомбежек
Авдеевский коксохимический завод, разрушенный авиаударами, полностью разбит и не подлежит восстановлению, заявил глава городской администрации Виталий Барабаш. По его словам, завод можно только отстроить заново.
О том, что Авдеевский коксохим невозможно восстановить, двумя днями ранее говорил в интервью Forbes и гендиректор управляющей заводом компании „Метинвест“ Юрий Рыженков. „Они [российские войска] били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод невозможно“, — сказал Рыженков.
Крупнейшими потребителями кокса Авдеевского завода были предприятия „Азовсталь“ и „ММК им. Ильича“ в Мариуполе. Их пока восстановить тоже невозможно. По данным Виталия Барабаша, до войны за счет коксохима наполнялось около 70% бюджета Авдеевки.
Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра. В сентябре власти отказывались это делать
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. „Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил“, — написал он по итогам последней в этом году сессии горсовета.
Петиция о лишении бывшего генсека ЦК КПСС Брежнева звания почетного гражданина Днепра появилась в мае 2023 года. Однако к сентябрю ее подписал всего 41 человек, и администрация не стала этого делать. Тогда в администрации города отмечали, что Брежнев умер задолго до принятия закона о декоммунизации и оснований для лишения его звания нет.
В Украине было два города, почетным гражданином которых числился Брежнев. Киев лишил его этого звания в мае 2023 года.
Около шести тысяч мужчин призывного возраста выезжают через западные границы Украины каждые сутки
Такие данные приводит „Суспільне“ со ссылкой на главу отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления госпогранслужбы Игоря Матвийчука.
По его словам, только около 150–200 человек из выезжающих — волонтеры. Кроме того, увеличилось число мужчин, которые заключают браки с многодетными мамами, также много тех, кто выезжает в качестве сопровождающих людей с инвалидностью.
Однако законодательно, как отмечает Матвийчук, ответственности за такие выезды не предусмотрено. Он добавил, что у многих выезжающих есть справки о непригодности к военной службе.
Минфин США добавил в санкционный список четыре компании и нефтяной танкер под флагом России.
Две из этих компаний зарегистрированы в Китае, еще две в ОАЭ. С их помощью, как отмечал Reuters, Россия обходила ограничения, связанные с нефтяным потолком, продавая им сырье. В апреле и мае 2023 года экспорт российской нефти из всех морских портов благодаря сети подобных компаний достиг многолетнего максимума.
Вместе с этим Bloomberg рассказывал, как Россия после введения потолка начала использовать „теневой флот“ — старые танкеры, которые отключали маячки, чтобы их невозможно было отследить.
По материалам „Медузы“.
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