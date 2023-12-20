ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (665-й день) | ГСЧС Украины: в минувшие сутки Херсонская область подверглась одной из самых масштабных атак

Когда украинские пожарные тушили огонь, им приходилось отходить в безопасные места и пережидать в укрытии повторные обстрелы российской армии. Спасатели ликвидировали последствия обстрелов до утра.

По данным ГСЧС, в Херсоне и пригороде под российские обстрелы попали объект критической инфраструктуры, учебное заведение, почтовое отделение, склад и жилой дом. На территории предприятия сгорели шесть автомобилей и конструктивные элементы навеса.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявили, что в минувшие сутки Херсонская область подверглась одной из самых масштабных атак.

По данным следствия, около 22:00 по местному времени (23:00 по Москве) вооруженные силы РФ ударили беспилотниками по гражданской инфраструктуре Херсона. Повреждены гражданские объекты, жилые дома. Среди раненых — четверо детей.

По словам Терехова, зафиксировано по меньшей мере два удара „по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов“. На месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Российские войска нанесли ракетный удар по транспортному депо в Харькове , сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории депо от прошлых российских ударов „и так нет живого места“.

Кроме того, российские войска нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300, запущенными из Белгородской области по Харьковской области. Предварительно без пострадавших.

В Воздушных силах утверждают, что в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей уничтожены 18 из 19 „Шахедов“.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 20 декабря российские военные атаковали Украину ударными БпЛА типа „Шахед“, запущенными из Крыма.

США и Япония начали обсуждать этот вопрос после того, как президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Вашингтон на прошлой неделе, начал бить тревогу по поводу обороноспособности своей страны. По данным Politico, на закрытом собрании аналитиков в посольстве Украины Зеленский заявил, что для защиты Киева осталась лишь „горстка“ боеприпасов.

Как ожидается, изменения в правилах оформят 22 декабря, при этом Япония не станет поставлять ракеты непосредственно Украине. Вместо этого она сможет относительно скоро экспортировать в США несколько десятков ракет Patriot, чтобы пополнить американские запасы. Вашингтон, в свою очередь, сможет передать больше сложных средств ПВО Украине.

Власти Японии готовятся значительно изменить правила экспорта оборонной продукции, что позволит США передать Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot , сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В Вашингтоне считают, что замороженные активы могут быть переданы Украине траншами — например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Вашингтон предлагает рассматривать это как „аванс“ компенсации за ущерб от войны.

По мнению американских официальных лиц, передача активов может стать „контрмерой“, соответствующей международному праву и которая „побудит Россию прекратить агрессию“.

Издание ссылается на один из документов, который США представили на обсуждение стран „Большой семерки“. FT отмечает, что Соединенные Штаты публично не поддерживают конфискацию замороженных активов.

Американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ как „аванс“ компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Сенат конгресса США не будет голосовать по пакету мер, касающихся предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, а также усиления безопасности на южной границе страны, до начала следующего года.

„Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально“, — написала дочь Охлобыстина.

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Об этом дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина рассказала в сторис в инстаграме.

В общей сложности на боевом дежурстве сейчас находятся пять российских кораблей в Черном море и еще один в Азовском.

В Минобороны Великобритании добавили, что Россия продолжает локальные наступления на нескольких участках, но отдельные атаки редко превышают размер взвода. „Крупный российский прорыв маловероятен, и в целом фронт характеризуется застоем“, — сказано в обзоре.

В обзоре, опубликованном в твиттере Минобороны Великобритании, сказано, что президент Украины Владимир Зеленский с конца ноября 2023 года призывает ускорить фортификационные работы в ключевых секторах. „В рамках одного из проектов Украина по состоянию на середину декабря 2023 года работает над укреплением обороны вдоль границы с Беларусью с помощью „зубов дракона“, колючей проволоки и противотанковых рвов“, — говорят в британской разведке.

Войска Украины переходят к более оборонительной позиции на большей части линии фронта , заявила военная разведка Великобритании в своем ежедневном обзоре войны в Украине.

„Прямое попадание и пожар, возникший в результате этого, полностью уничтожил запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, которые хранились на складе. Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали. Работа над ликвидацией последствий продолжается“, — сказано в сообщении.

В Украине началось серийное производство беспилотников Cobra

Об этом сообщает украинский телеграм-канал „Армия дронов“. По его данным, дальность полета беспилотника — 300 километров, грузоподъемность — 15 килограмм, себестоимость — около двух тысяч долларов. Беспилотник выполнен из металла, а не композитных материалов.

„Главная идея проекта заключается в уменьшении количества людей, которые рискуют своей жизнью. То есть заменить их роботами, дронами“, — заявила команда разработчиков из Кривого Рога.

Глава областной администрации: Авдеевский коксохим не подлежит восстановлению после бомбежек

Авдеевский коксохимический завод, разрушенный авиаударами, полностью разбит и не подлежит восстановлению, заявил глава городской администрации Виталий Барабаш. По его словам, завод можно только отстроить заново.

О том, что Авдеевский коксохим невозможно восстановить, двумя днями ранее говорил в интервью Forbes и гендиректор управляющей заводом компании „Метинвест“ Юрий Рыженков. „Они [российские войска] били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод невозможно“, — сказал Рыженков.

Крупнейшими потребителями кокса Авдеевского завода были предприятия „Азовсталь“ и „ММК им. Ильича“ в Мариуполе. Их пока восстановить тоже невозможно. По данным Виталия Барабаша, до войны за счет коксохима наполнялось около 70% бюджета Авдеевки.

Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра. В сентябре власти отказывались это делать

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. „Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил“, — написал он по итогам последней в этом году сессии горсовета.