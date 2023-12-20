ФИФА выдала международную лицензию 18 эстонским судьям

У мужчин лицензию главного арбитра получили Юри Фришер, Йоонас Яановитс и Кристо Тохвер, а двое последних - еще и лицензию видеоарбитра, передает официальный сайт Эстонского футбольного союза.

Сильвер Кыйв, Стен Клаасен, Арон Хярсинг, Вейко Мытсник, Сандер Сага и Неэме Неэмлайд смогут в следующем году обслуживать матчи под эгидой ФИФА и УЕФА в качестве помощников арбитров.

У женщин лицензию ФИФА получили главные арбитры Реэлика Тури и Трийну Вахер, а также помощники рефери Каролин Кайвоя, Сандра Нигулис и Лийза Лиэсмент

В футзале лицензии досталась Григорию Ошомкову и Ягнару Якобсону, в пляжном футболе - Андрею Карху и Аго Кяртманну.

ФИФА выдает международные лицензии арбитрам на один год.

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