Экс-игрок G-лиги НБА признался в убийстве девушки. Он задушил ее кабелем HDMI

Роджерс исчезла 6 декабря во время поездки в Лас-Вегас. По данным Las Vegas News, в последний раз ее видели садящейся в автомобиль со своей подругой Харнден. Девушка была арестована в Лас-Вегасе 13 декабря по обвинению в похищении человека первой степени.

У Харнден возникли проблемы с Роджерс. Марайна угрожала ей неприятностями, если не получит от нее часы Rolex. Команч признался, что он и Харнден разработали план, чтобы выманить Роджерс у ее друзей, а затем убить ее.

Харнден предлагала отравить Роджерс, но Команч заявил, что может „сломать ей шею или задушить“.

Команч сообщил властям, что задушил Роджерс кабелем HDMI, а Харнден в этот момент душила ее руками. Впоследствии пара выбросила тело Роджерс в канаву на обочине Винченцо-лейн в Хендерсоне, штат Невада, где полиция позже нашла ее останки.

Накануне исчезновения Роджерс Команч играл в матче Лиги развития в Хендерсоне, штат Невада, всего в 25 километрах от Лас-Вегаса.

Вскоре после ареста игрок был отчислен из „Стоктона“, фарм-клуба „Сакраменто“.

Команч не был выбран на драфте НБА 2017 года. 9 апреля он принял участие в своем единственном матче лиги в составе „Портленда“.

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