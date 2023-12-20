Экс-игрок G-лиги НБА признался в убийстве девушки. Он задушил ее кабелем HDMI
27-летний экс-центровой G-лиги НБА Ченс Команч и 19-летнаяя Сакари Харнден были арестованы агентами ФБР в связи с исчезновением 23-летней Марайны Роджерс, фельдшера из Вашингтона, которая позже была найдена мертвой.
Роджерс исчезла 6 декабря во время поездки в Лас-Вегас. По данным Las Vegas News, в последний раз ее видели садящейся в автомобиль со своей подругой Харнден. Девушка была арестована в Лас-Вегасе 13 декабря по обвинению в похищении человека первой степени.
У Харнден возникли проблемы с Роджерс. Марайна угрожала ей неприятностями, если не получит от нее часы Rolex. Команч признался, что он и Харнден разработали план, чтобы выманить Роджерс у ее друзей, а затем убить ее.
Харнден предлагала отравить Роджерс, но Команч заявил, что может „сломать ей шею или задушить“.
Команч сообщил властям, что задушил Роджерс кабелем HDMI, а Харнден в этот момент душила ее руками. Впоследствии пара выбросила тело Роджерс в канаву на обочине Винченцо-лейн в Хендерсоне, штат Невада, где полиция позже нашла ее останки.
Накануне исчезновения Роджерс Команч играл в матче Лиги развития в Хендерсоне, штат Невада, всего в 25 километрах от Лас-Вегаса.
Вскоре после ареста игрок был отчислен из „Стоктона“, фарм-клуба „Сакраменто“.
Команч не был выбран на драфте НБА 2017 года. 9 апреля он принял участие в своем единственном матче лиги в составе „Портленда“.
Источник: Sports
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