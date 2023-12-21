Работодатель не захотел оплачивать учебный отпуск и уволил работника. А это законно?

„Я работаю в сфере быстрого питания“, - рассказал пожелавший остаться анонимным (редакции его данные известны) человек, назовем его Дмитрий . „На работу я устроился 8 августа, получается, мой испытательный срок должен был закончиться 8 декабря. Я учусь в университете и мне пришлось взять отпуск для сдачи экзаменов. Я подал официальное заявление работодателю на учебный отпуск 22.11.2023. Отпуск должен был длиться с 6.12 до 28.12.

„Я знаю, что имею право брать учебный отпуск в количестве 30 дней в году, 20 из которых - оплачиваемые. До этого я использовал 8 оплачиваемых дней. У меня осталось всего 22 дня, которые я и решил использовать целиком. У меня вопрос: если я подал заявление на учебный отпуск, а затем мой работодатель уволил меня с работы с уведомлением за 15 дней, получу ли я оплату за учебный отпуск?“ - с таким вопросом Дмитрий изначально обратился в RusDelfi, потому что начальница ответила ему, что что не может одобрить и оплатить учебный отпуск, так как трудовые отношения закончились.