Работодатель не захотел оплачивать учебный отпуск и уволил работника. А это законно?

Молодой человек, работавший в одной из фирм общепита, получил от работодателя уведомление о досрочном расторжении договора после того, как подал заявление на оплачиваемый учебный отпуск. Несмотря на то, что до момента увольнения оставалось две недели, работодатель изначально категорически отказался оплачивать учебные дни, обосновав это прекращением трудовых отношений.
„Я работаю в сфере быстрого питания“, - рассказал пожелавший остаться анонимным (редакции его данные известны) человек, назовем его Дмитрий. „На работу я устроился 8 августа, получается, мой испытательный срок должен был закончиться 8 декабря. Я учусь в университете и мне пришлось взять отпуск для сдачи экзаменов. Я подал официальное заявление работодателю на учебный отпуск 22.11.2023. Отпуск должен был длиться с 6.12 до 28.12.
28 ноября работодатель сообщила мне, что досрочно прекращает мой трудовой договор с 12 декабря“, - рассказал молодой человек RusDelfi, добавив, что сделал все по закону, уведомив начальницу об учебном отпуске за 14 дней.
„Я знаю, что имею право брать учебный отпуск в количестве 30 дней в году, 20 из которых - оплачиваемые. До этого я использовал 8 оплачиваемых дней. У меня осталось всего 22 дня, которые я и решил использовать целиком. У меня вопрос: если я подал заявление на учебный отпуск, а затем мой работодатель уволил меня с работы с уведомлением за 15 дней, получу ли я оплату за учебный отпуск?“ - с таким вопросом Дмитрий изначально обратился в RusDelfi, потому что начальница ответила ему, что что не может одобрить и оплатить учебный отпуск, так как трудовые отношения закончились.