Правда ли, что в Украине аниматорам запретили одеваться в костюм Деда Мороза?

О том, что отныне в Украине костюм Деда Мороза под запретом, написали многие российские СМИ („Московский комсомолец“, „Правда.ру“, „ДонПресс“ и др.). Вместо шубы, шапки и длинной бороды, как следует из этих публикаций, аниматорам следует надевать атрибуты святого Николая — ризу и митру, а сопровождать его должна не Снегурочка, а ангел. Основанием для предполагаемого запрета стало то, что Дед Мороз — персонаж, навязанный советскими антирелигиозными кампаниями, а святой Николай — реальное лицо. Помимо разных изданий, писали о нововведении и пользователи соцсетей, („ВКонтакте“, „Одноклассники“ и Facebook). Не остались в стороне и Telegram-каналы: о запрете сообщили „Топор 18+„ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир“ (626 000), „КБ 18+„ (325 000), „Рупор“ (217 000), „Наблюдатель“ (184 000), „Дядя Слава“ (173 000) и др. Ко многим постам приложено фото доски объявлений, где висит памятка с инструкцией, как должен выглядеть святой Николай, и напоминанием о штрафе 20 000 гривен (около 48 000 руб. по курсу на день написания разбора) за использование образа Деда Мороза. В некоторых сообщениях уточняется, что такие листовки появились в агентствах аниматоров в Киеве и Львове.

Памятка с вирусной фотографии размещена на пробковой доске, установить местоположение которой не представляется возможным — на ней виден только сам плакат, пробковый фон и соседняя листовка, также посвящённая святому Николаю как символу Нового года. В объявлении не указано учреждение, которое его выпустило, и нет никаких выходных данных. Не видна на фото и окружающая доску обстановка, поэтому определить, действительно ли оно было сделано в Украине, невозможно. Сама листовка представляет собой лист бумаги формата А4 с распечатанным на принтере текстом и картинками. Изготовить её, разместить на доске и сфотографировать мог любой человек.