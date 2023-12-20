Футболисту из Эстонии не удалось стать чемпионом Мальдивских островов

В последнем туре чемпионата Мальдив по футболу клуб „Клаб Иглз“, за который выступает 22-летний Петрунин, играл с командой „Мазия“. Клубу эстонского футболиста нужна была только победа, а команду „Мазия“ устраивала и ничья.

Клуб „Клаб Иглз“ потерпел поражение со счетом 0:1. На 43-й минуте Воислав Балабанович реализовал пенальти, команда „Мария“ в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Мальдив.

В 2022 году Даниил Петрунин играл за таллиннский „Калев“, а зимой перешел в клуб из низшей лиги Испании „Атлетико де Поркуна“. В августе на правах свободного агента он отправился в чемпионат Мальдив.

„То, как я оказался на Мальдивах, очень необычно. После Испании я был в Эстонии, тренировался, поддерживал форму и отдыхал. Агент работал с клубами из Испании и Италии, я был этому очень рад, ждал полноценного предложения с контрактом. Вариант с Италией был лучшим, и я должен был поехать туда, но в последний момент клуб решил изменить условия контракта, меня это не устраивало, и я остался в Эстонии“, — рассказывал Петрунин Soccernet.ee.

„После этого, через два дня, мне позвонил мой агент и рассказал о предложении с Мальдивских островов, от которого я не смог отказаться - там было все, о чем мечтает каждый футболист. Клуб сделал предложение, и на следующее утро я уже сидел в самолете, летящем на Мальдивы. Я был в шоке, потому что не знал, что на Мальдивах играют в футбол, но решил рискнуть, ведь условия там были отличные. Мой контракт был подписан 8 августа и рассчитан до 28 декабря“.

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