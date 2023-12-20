МНЕНИЕ | Российский режим отменяет „неугодных писателей“

Гитлер провел гляйхшальтунг за пару лет, а Путин ведёт его уже лет двадцать. Вначале было покорено и уравнено в подлости телевидение (дело НТВ и т.д.). Потом пришла очередь политических институтов: губернаторов, Думы, партий. Все даже относительно независимые люди были выкинуты из органов власти, а потом и из политики вообще.

Далее взялись за образование, науку, университеты, школу. От детских садов до Академии наук - всё было взято под жесткий идеологический контроль власти.

Потом вспомнили про театры. После устранения отдельных смутьянов, типа Серебренникова, их пытаются построить в одну шеренгу и заставить маршировать вслед за фюрером, вместе с музеями и другими „учреждениями сферы культуры“.

Параллельно гляйхшальтунг был проведён в издании учебников. Единые учебники истории призваны иделогически зомбировать россиян буквально с младых ногтей.

Литературу долго не трогали. Видимо, считали её делом втростепенным. Мол, в наше время мало кто читает книги, а авторитет писателей невелик. Но со временем гляйхшальтунг добрался и сюда. Чекисты пришли за книгами неугодных писателей и их издателями. И даже толстые журналы в лице легендарного „Нового мира“ быстро построились - срочно удаляют крамолу.

Глуховский, Акунин, Быков - это только первые запрещённые писатели. Боюсь, за ними последуют и другие. Цензура, давно де-факто введенная в большинстве СМИ, в полной мере придёт и в книгоиздательство. Никаких больше Шендеровичей, Сорокиных, Улицких, Ерофеевых, Шишкиных и других крамольников-эмигрантов, издаём только писателей-патриотов. Включение любой рукописи в очередь на издание визируется лично Захаром Прилепиным.

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