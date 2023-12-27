Главные изменения в 2024 году: новые налоги, законы и цены. Разбор RusDelfi

С 1 января 2024 года налог с оборота увеличится до 22%. НСО поднимется на два процентных пункта. Налог с оборота – это налог на добавленную стоимость, его оплачивает конечный потребитель. То есть, покупая продукты в магазине, вы платите налог с оборота - вместо 20%, с 1 января 2024 года - 22%. Подробнее здесь.

Начнется переход на полное эстоноязычное образование. С 1 сентября ученики первых и четвертых классов будут получать знания исключительно на эстонском языке. Во всех школах Эстонии, даже если раньше преподавали на русском или по системе 60/40.

Легализуют однополы браки. С первого января в Эстонии разрешены браки между двумя мужчинами или двумя женщинами. Расписаться можно будет во всех ЗАГСах страны.

С 1 января 2024 года Департамент социального страхования будет выплачивать пособия многодетным семьям по следующим ставкам: в случае 3-6 детей вместо нынешних 650 евро – 450 евро в месяц, в случае 7 и более детей вместо 850 евро – 650 евро ежемесячно. Также с нового года прекратится плавное снижение ставки пособия для многодетных семей.

Зарплаты учителей вырастут на 3% до 1803 евро (брутто). Однако Союзу работников образования данное решение не понравилось, поэтому уже запланированы очередные забастовки в школах и детсадах.

Минимальная зарплата вырастет до 820 евро. С 1 января минимальная почасовая оплата труда вырастет до 4,86 евро, а минимальная месячная зарплата при полной занятости до 820 евро.

Автоналога не будет. Изначально правительство говорило, что введет автомобильный налог летом 2024 года. Позже министр финансов заверил - автоналог вступит в силу в 2025 году, так как законопроект недоработан.

Повышение акцизов. Акцизы на алкоголь и табак повысятся на 5 процентов, и изменятся ставки налогов на различные виды азартных игр. Кроме того, с 1 мая на 7 процентов увеличится акциз на топливо, акциз на природный газ — на 20 процентов, акциз на электроэнергию — на 45 процентов.