Главные изменения в 2024 году: новые налоги, законы и цены. Разбор RusDelfi(46)
RusDelfi собрал основные изменения, с которыми столкнутся жители Эстонии в 2024 году.
С 1 января 2024 года налог с оборота увеличится до 22%. НСО поднимется на два процентных пункта. Налог с оборота – это налог на добавленную стоимость, его оплачивает конечный потребитель. То есть, покупая продукты в магазине, вы платите налог с оборота - вместо 20%, с 1 января 2024 года - 22%. Подробнее здесь.
Начнется переход на полное эстоноязычное образование. С 1 сентября ученики первых и четвертых классов будут получать знания исключительно на эстонском языке. Во всех школах Эстонии, даже если раньше преподавали на русском или по системе 60/40.
Легализуют однополы браки. С первого января в Эстонии разрешены браки между двумя мужчинами или двумя женщинами. Расписаться можно будет во всех ЗАГСах страны.
С 1 января 2024 года Департамент социального страхования будет выплачивать пособия многодетным семьям по следующим ставкам: в случае 3-6 детей вместо нынешних 650 евро – 450 евро в месяц, в случае 7 и более детей вместо 850 евро – 650 евро ежемесячно. Также с нового года прекратится плавное снижение ставки пособия для многодетных семей.
Зарплаты учителей вырастут на 3% до 1803 евро (брутто). Однако Союзу работников образования данное решение не понравилось, поэтому уже запланированы очередные забастовки в школах и детсадах.
Минимальная зарплата вырастет до 820 евро. С 1 января минимальная почасовая оплата труда вырастет до 4,86 евро, а минимальная месячная зарплата при полной занятости до 820 евро.
Автоналога не будет. Изначально правительство говорило, что введет автомобильный налог летом 2024 года. Позже министр финансов заверил - автоналог вступит в силу в 2025 году, так как законопроект недоработан.
Повышение акцизов. Акцизы на алкоголь и табак повысятся на 5 процентов, и изменятся ставки налогов на различные виды азартных игр. Кроме того, с 1 мая на 7 процентов увеличится акциз на топливо, акциз на природный газ — на 20 процентов, акциз на электроэнергию — на 45 процентов.
С 1 января 2024 года Закон о подоходном налоге упраздняет право на вычет из подлежащего обложению дохода: дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода при содержании ребёнка; дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода за супруга (супругу) и проценты по жилищному кредиту. Подробнее здесь.
С 2024 года карта учета рабочего времени должна быть у всех строителей на крупных объектах. У каждого строителя должна быть специальная карта. Цель нововведения - обеспечить справедливую конкурентную среду. Таким образом строители будут оформлены на работу должным образом, и государство будет знать, что им выплачивается честная зарплата.
Плата за возобновляемую энергию в 2024 году снизится до 1,28 цента за киловатт-час. По сравнению с 2023 годом, ставка этого сбора уменьшится на 7%.
Компенсация за лечение зубов вырастет с 40 до 60 евро в год. Для отдельных групп населения - с 85 до 105 евро. Вступит в силу с 1 января 2024 года.
С нового года Касса здоровья начнет компенсирование нескольких новых больничных и рецептурных лекарств. Например, наглазим, тезепелумаб и цидофовир. Подробнее здесь.
Расширение земельного налога: в следующем году 75 000 человек впервые должны будут уплатить земельный налог. Подробнее здесь.
Цены на железнодорожные билеты вырастут. Министерство регионального развития поднимет цены на 10%.
Tallink тоже поднимет цены на билеты. Рост стоимости билетов на маршруте Таллинн-Хельсинки будет на 90 центов в одну сторону, а на маршруте Таллинн-Стокгольм - на 2,50 евро. Это касается билетов для пассажиров, автомобилей и грузов.
В следующем году начнется реконструкция Петербургского шоссе, улицы Ластекоду, тоннелей, виадуков и даже кладбищ. На реконструкцию и капитальный ремонт улиц и дорог в столичном бюджете запланировано более 47,5 миллионов евро.
Новый закон: у работающих по графику людей появится больше времени на отдых. Работающему по графику человеку в Эстонии должно предоставляться не менее 47 часов непрерывного отдыха в неделю вместо прежних 36 часов. Подробнее здесь.
Универсальную услугу электроснабжения планируют ликвидировать с мая 2024 года. Универсальная услуга была выгодна в течение первых нескольких месяцев после ее введения. Затем цена была выше биржевой.
Финансирование обслуживания дорог урезали до половины от необходимого уровня. В 2024 году на обслуживание дорог выделят 153 млн евро, вместо необходимых 210. Львиная доля этих средств пойдет на строительства инфраструктуры для Rail Baltic.
C 2024 года можно подавать заявления об увеличении взносов во вторую пенсионную ступень. Заявление будет применяться к платежам в 2025 году. Выбор отчисления во II пенсионную ступень двух, четырех или шести процентов от брутто-зарплаты можно будет менять один раз в год.
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