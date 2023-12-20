Экономика
20.12.2023, 08:05

Страны Балтии согласовали ускоренный выход из российской энергосистемы

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Еврокомиссия подписали декларацию, направленную на ускорение процесса рассинхронизации электросетей стран Балтии с Россией.

Декларация была подписана во вторник в Брюсселе, пишет RusERR со ссылкой утренние теленовости ERR.

Ранее предполагалось, что это произойдет в конце 2025 года, теперь же есть надежда, что все будет готово к февралю того же года.

Эстония, Латвия и Литва - последние три страны ЕС, которые все еще синхронизированы с российской электросетью. Предполагается, что рассинхронизация позволит странам Балтии полностью контролировать свои собственные электросети.

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