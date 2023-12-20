ВИДЕО | Президент турецкого клуба увел свою команду с поля прямо во время матча
В матче 17 тура чемпионата Турции по футболу президент „Истанбулспора“ увел команду с поля после гола „Трабзонспора“. Ему не понравилось, что судья засчитал взятие ворот
Президент „Истанбулспора“ в матче 17-го тура турецкой Суперлиги против „Трабзонспора“ увел своих футболистов с поля из-за несогласия с решением судьи Али Шансалана.
Игра была приостановлена на 74-й минуте при счете 2:1 в пользу „Трабзонспора“, когда Эртугрул Доган и другие представители клуба появились на поле. Позже игроки обеих команд и судьи покинули поле.
Футболисты „Истанбулспора“ пытались уговорить Эртугрула Догана не прерывать матч таким образом. Защитник Симон Дели даже встал на колени перед президентом своего клуба и сказал: „Давайте продолжим матч“.
Президенту „Истанбулспора“ не понравилось то, что на 68-й минуте был засчитан гол форварда гостей Пола Онуачу, перед которым случился контакт хавбека Батиста Менди и полузащитника хозяев Флориана Лошая.
Ранее президент клуба „Анакарагюджю“ Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Халила Мелера после матча национального чемпионата. Он получил пожизненную дисквалификацию и запрет заниматься футбольной деятельностью.
Источник: sports.ru
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