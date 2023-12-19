ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (664-й день) | Украина сокращает операции на фронте из-за нехватки снарядов
Читайте главные новости вокруг военного конфликта между Россией и Украиной на 664-й день войны.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За сутки произошло 105 боевых столкновений.
Российские войска нанесли один ракетный удар и шесть авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На купянском направлении ВСУ отбили пять атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили десять атак в районах Макеевки Луганской области, а также Тернов и Спорного Донецкой области.
На бахмутском направлении украинские военные отбили 21 атаку в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отразили 11 атак в районе Авдеевки и 13 атак возле Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские военные отразили 13 атак в районе Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском направлении ВСУ отразили 17 атак в районах Новопокровки и Работино Запорожской области.
На мелитопольском направлении украинские военные продолжают активными действиями наносить урон живой силе и технике российской армии.
На херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.
Подразделения украинских ракетных войск поразили два района дистанционного минирования и одно артиллерийское средство.
Украина сокращает операции на фронте из-за нехватки снарядов
Украинские военные на передовой вынуждены сокращать военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов, вызванной недостаточной помощью западных союзников, сообщил Reuters командующий оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Александр Тарнавский.
По словам командующего, проблемы с боеприпасами, особенно постсоветскими снарядами калибра 122 и 152 миллиметра, ощущаются по всей линии фронта. „Тех объемов, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем снаряды и перепланируем задачи, которые ставили перед собой, сокращая их“, — заявил он.
Тарнавский также уточнил, что на юго-восточном фронте ВСУ перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других. Помимо этого, военный отметил, что ВСУ продолжают подготовку резервов для „дальнейших широкомасштабных действий“. Кроме того, Тарнавский заявил, что российские военные также испытывают проблемы с боеприпасами. С чем связаны эти проблемы, он не пояснил.
Reuters напоминает, что Тарнавский руководил контрнаступлением, в результате которого российские войска были вынуждены уйти из Херсона в ноябре 2022 года. Сейчас он курирует оборону Авдеевки, которую пытается захватить Россия.
По словам Тарнавского, „атаки ведутся постоянно“, ситуация в городе меняется „каждый день и каждую ночь“, противник использует различную тактику. Он также признал, что российской армии удалось добиться „частичного успеха на некоторых участках на глубине около 1,5-2 километра“, в том числе за счет превосходящей численности. Тем не менее командующий подчеркнул, что ВСУ „прочно удерживают линию [обороны]“.
Брифинг Минобороны РФ
На купянском направлении российские военные отразили восемь атак в районе Синьковки Харьковской области.
На красно-лиманском направлении ВС РФ отразили пять атак в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской области.
На донецком направлении российские войска отразили три атаки в районе Марьинки Донецкой области.
На южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку в районе Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском направлении российские войска отразили атаку в районе Работино Запорожской области.
Авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены склад боеприпасов, радиолокационная станция ПВО „Пеликан“, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.
За сутки средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Запорожской области.
Bloomberg: страны Запада начали просчитывать последствия возможной победы России в Украине
На фоне роста разногласий в странах Запада по поводу поддержки Украины европейские чиновники начали задумываться о возможных последствиях победы России в войне с Украиной, сообщает Bloomberg.
В частности, некоторые чиновники начали переоценивать риски, которые Москва может представлять для членов НАТО на востоке Европы.
Кроме того, они считают, что последствия победы России будут ощущаться во всем мире, поскольку такой сценарий развития событий заставит партнеров и союзников США сомневаться в гарантиях безопасности со стороны Вашингтона. Собеседники агентства также заявили, что поражение Украины может привести к намного более серьезным последствиям, чем вывод американских войск из Афганистана в 2021 году.
Также европейские чиновники утверждают, что, если Украина не получит в ближайшее время оружие, то Россия, скорее всего, попытается захватить больше украинских территорий. В то же время Украина, не имея возможности защитить себя, может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.
Тем не менее собеседники агентства уверены, что союзники Украины, вероятно, смогут согласовать помощь Киеву в начале 2024 года. При этом они не считают, что эта помощь приведет к значительному прорыву на поле боя, и не исключают, что война может затянуться на годы.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон израсходует последнюю часть средств, выделенных для поддержки Украины, к концу декабря 2023 года.
Шойгу: за год российской армии удалось набрать около 490 тысяч добровольцев
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что за год российской армии удалось набрать около 490 тысяч добровольцев, сообщает ТАСС.
По словам министра, ежедневно контракты с Минобороны заключают около 1,5 тысячи человек. Кроме того, в 2023 году „в семь раз“ увеличилось число иностранных граждан, „желающих воевать на стороне прaвды“, заявил Шойгу. Также министр рассказал о четырех тысячах российских студентов, которые „добровольно“ взяли академические отпуска, чтобы пойти в армию.
Помимо этого, Шойгу заявил, что всего с начала войны боевой опыт в Украине получили более 650 тысяч российских военнослужащих. „На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях“, — добавил Шойгу.
Также министр заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 159 тысяч человек убитыми и ранеными, 121 самолет и 23 вертолета, 766 танков и 2 348 бронемашин. Всего за время войны, по словам Шойгу, потери Украины превысили 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета.
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, Запад работал с „пятой колонной“ после распада СССР, а НАТО „торчит у забора“. Коротко — о чем сказал президент России Владимир Путин:
Единственным гарантом суверенитета и целостности Украины была Россия.
Россия делала все для выстраивания отношений с Украиной, но Запад сделал ставку на „украинских националистов“. Сейчас Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжая Украину развединформацией и вооружением.
После распада СССР Запад работал с „пятой колонной“ в России и пытался „разложить“ ее, растаскивая страны на постсоветском пространстве.
В Крыму устроили бы „резню“, если бы Россия не присоединила его в 2014 году.
НАТО „торчит у забора“ России, хотя обещали не расширяться „ни дюйма на восток“. Активность альянса резко выросла. Финляндию „уже втянули“ в НАТО, планируется вступление Швеции.
Россия не намерена отказываться от „целей спецоперации“, „миф о неуязвимости западной военной техники“ разрушен, а „противник несет тяжелые потери“ и „в значительной степени растратил резервы“ во время контрнаступления.
В 2023 году гособоронзаказ будет выполнен на уровне 98%. Поставки бронетанковой техники по сравнению с прошлым годом возросли втрое, но „нужно еще“.
Атака украинских беспилотников на регионы России
По словам собеседника „РБК-Украина“, ночные атаки беспилотников в нескольких регионах России и окрестностях Москвы были „тестированием новых средств украинской разведки“.
Минобороны России утром сообщило о трех беспилотниках, сбитых в Брянской области и одном — в Калужской. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник в Одинцовском городском округе.
Московские аэропорты, по данным телеграм-каналов 112 и Baza, вводили план „Ковер“ и приостанавливали работу.
По материалам Meduza.
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