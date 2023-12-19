ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (664-й день) | Украина сокращает операции на фронте из-за нехватки снарядов

По словам командующего, проблемы с боеприпасами, особенно постсоветскими снарядами калибра 122 и 152 миллиметра, ощущаются по всей линии фронта. „Тех объемов, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем снаряды и перепланируем задачи, которые ставили перед собой, сокращая их“, — заявил он.

На авдеевском направлении ВСУ отразили 11 атак в районе Авдеевки и 13 атак возле Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На лиманском направлении украинские военные отразили десять атак в районах Макеевки Луганской области, а также Тернов и Спорного Донецкой области.

На купянском направлении ВСУ отбили пять атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

Российские войска нанесли один ракетный удар и шесть авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

На фоне роста разногласий в странах Запада по поводу поддержки Украины европейские чиновники начали задумываться о возможных последствиях победы России в войне с Украиной, сообщает Bloomberg.

Авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены склад боеприпасов, радиолокационная станция ПВО „Пеликан“, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.

На красно-лиманском направлении ВС РФ отразили пять атак в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской области.

По словам Тарнавского, „атаки ведутся постоянно“, ситуация в городе меняется „каждый день и каждую ночь“, противник использует различную тактику. Он также признал, что российской армии удалось добиться „частичного успеха на некоторых участках на глубине около 1,5-2 километра“, в том числе за счет превосходящей численности. Тем не менее командующий подчеркнул, что ВСУ „прочно удерживают линию [обороны]“.

Reuters напоминает, что Тарнавский руководил контрнаступлением, в результате которого российские войска были вынуждены уйти из Херсона в ноябре 2022 года. Сейчас он курирует оборону Авдеевки, которую пытается захватить Россия.

Тарнавский также уточнил, что на юго-восточном фронте ВСУ перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других. Помимо этого, военный отметил, что ВСУ продолжают подготовку резервов для „дальнейших широкомасштабных действий“. Кроме того, Тарнавский заявил, что российские военные также испытывают проблемы с боеприпасами. С чем связаны эти проблемы, он не пояснил.

В частности, некоторые чиновники начали переоценивать риски, которые Москва может представлять для членов НАТО на востоке Европы.

Кроме того, они считают, что последствия победы России будут ощущаться во всем мире, поскольку такой сценарий развития событий заставит партнеров и союзников США сомневаться в гарантиях безопасности со стороны Вашингтона. Собеседники агентства также заявили, что поражение Украины может привести к намного более серьезным последствиям, чем вывод американских войск из Афганистана в 2021 году.

Также европейские чиновники утверждают, что, если Украина не получит в ближайшее время оружие, то Россия, скорее всего, попытается захватить больше украинских территорий. В то же время Украина, не имея возможности защитить себя, может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

Тем не менее собеседники агентства уверены, что союзники Украины, вероятно, смогут согласовать помощь Киеву в начале 2024 года. При этом они не считают, что эта помощь приведет к значительному прорыву на поле боя, и не исключают, что война может затянуться на годы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон израсходует последнюю часть средств, выделенных для поддержки Украины, к концу декабря 2023 года.

Шойгу: за год российской армии удалось набрать около 490 тысяч добровольцев

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что за год российской армии удалось набрать около 490 тысяч добровольцев, сообщает ТАСС.

По словам министра, ежедневно контракты с Минобороны заключают около 1,5 тысячи человек. Кроме того, в 2023 году „в семь раз“ увеличилось число иностранных граждан, „желающих воевать на стороне прaвды“, заявил Шойгу. Также министр рассказал о четырех тысячах российских студентов, которые „добровольно“ взяли академические отпуска, чтобы пойти в армию.