19.12.2023, 19:23
ФОТО | Чудесное преображение: топовый нидерландский футболист поразил фанатов потрясающей шевелюрой
ФОТО: | Scanpix
Дэви Классен, полузащитник голландской футбольной сборной и миланского „Интера“, удивил болельщиков новым имиджем.
В минувшие выходные 30-летний Клаассен в составе миланского „Интера“ обыграл в гостях „Лацио“ со счетом 2:0.
Несмотря на то, что Клаассен провел на поле всего несколько минут, новая прическа голландца вызвала недоумение и бурные обсуждения в социальных сетях.
Клаассен, перешедший в миланский „Интер“ этим летом, ранее выступал за амстердамский „Аякс“, бременский „Вердер“ и ливерпульский „Эвертон“. На его счету 41 игра и десять голов за сборную Нидерландов.
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