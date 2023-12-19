ФОТО | Чудесное преображение: топовый нидерландский футболист поразил фанатов потрясающей шевелюрой

В минувшие выходные 30-летний Клаассен в составе миланского „Интера“ обыграл в гостях „Лацио“ со счетом 2:0.

Несмотря на то, что Клаассен провел на поле всего несколько минут, новая прическа голландца вызвала недоумение и бурные обсуждения в социальных сетях.

Клаассен, перешедший в миланский „Интер“ этим летом, ранее выступал за амстердамский „Аякс“, бременский „Вердер“ и ливерпульский „Эвертон“. На его счету 41 игра и десять голов за сборную Нидерландов.

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