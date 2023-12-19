Футбол
19.12.2023, 19:23

ФОТО | Чудесное преображение: топовый нидерландский футболист поразил фанатов потрясающей шевелюрой

 
Дэви Классен
Дэви Классен
ФОТО: picture alliance / Hasan Bratic | Scanpix

Дэви Классен, полузащитник голландской футбольной сборной и миланского „Интера“, удивил болельщиков новым имиджем.

В минувшие выходные 30-летний Клаассен в составе миланского „Интера“ обыграл в гостях „Лацио“ со счетом 2:0.

Несмотря на то, что Клаассен провел на поле всего несколько минут, новая прическа голландца вызвала недоумение и бурные обсуждения в социальных сетях.

Клаассен, перешедший в миланский „Интер“ этим летом, ранее выступал за амстердамский „Аякс“, бременский „Вердер“ и ливерпульский „Эвертон“. На его счету 41 игра и десять голов за сборную Нидерландов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже вTikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии