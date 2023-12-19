Зеленский - о мирных переговорах, конфликте с Залужным и оказании давления по поводу перемирия

„Ни одного результата Россия не достигла за этот год. Кремль не меняет целей „спецоперации“, но они ни одной целей не достигли“, — заявил Зеленский. — Что касается финансовой помощи, работает над ней, надеемся, что США нас не предадут и все будет выполнено полностью, ведем дальнейшие переговоры с ЕС“.

„Это все-таки вопрос Генштаба, это существенный, тонкий вопрос. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы принять это решение“, — говорит Зеленский.

Он также отметил, что недостаток преимущества в воздухе помешал украинской армии достичь больших успехов во время летнего контрнаступления.

В ответ Зеленский заявил, что „Россия не достигла ни одной победы“, напомнив о недавнем высказывании президента России Владимира Путина о неизменных целях „специальной военной операции“, как ее называют в Москве.

Корреспондент японского агентства Киодо спросил Зеленского о недостатке боеприпасов, проблемах с западной помощью и о не совсем удачных действиях украинской армии на фронте.

Он также поздравил Украину с получением статуса страны-кандидата в члены Европейского союза и началом переговоров о вступлении.

Зеленский говорил с журналистами после разочаровывающих для Киева результатов летнего контрнаступления и на фоне трудностей с выделением Украине западной помощи.

Давление о перемирии

Виктор Орбан или другие лидеры оказывают давление, чтобы вы пошли на перемирие с Россией? Как вы реагируете?

Я никогда не говорил на эту тему с Орбаном. Возможно, он обсуждал это с кем-то из своих коллег. Его политика не очень дружественная в отношении Украины. И он это знает. Но все-таки мы соседние страны, у нас похожие вызовы, особенно в условиях войны. Мы соседи и мы стремимся найти решения и ответы на некоторые вопросы.

В Аргентине я сказал: назови мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС. Он не мог сказать. И я спросил, а почему мы не можем организовать официальную встречу — он тоже не дал ответа.

О военной помощи Киеву от США

Телеканал „Интер“ спрашивает о военной помощи Киеву от США. Сколько времени у нас есть на ожидание американской помощи?

Помощь нужна уже сейчас. Я рад, что мы с партнерами слышим друг друга.

Мне кажется все случится очень скоро.

О происходящем в секторе Газа

Вопрос турецкого агентства Анадолу (на русском): в секторе Газа погибли тысячи палестинцев, вы видите тут сходство с гибелью граждан Украины? Считаете ли вы события в секторе Газа резней?

Мы уважаем позиции Израиля и Палестины. Но мы не можем сравнить происходящее с Украиной. Оккупация Украины не начиналась с террористической атаки на Россию. Мы жили в своей стране и ни на кого не нападали.

Про отношения с Польшей

— Какое ваше видение касательно отношений с Польшей?

— Хотел бы поблагодарить президента Дуду и польское общество. Вы наши соседи, с начала войны принимали наших людей. Мы братья. Вы нам помогали как могли. Украинцы стояли и продолжают стоять за вас, за вашу независимость.

О гарантиях безопасности после войны и вступлении в НАТО

Вопрос о гарантиях безопасности Украине после войны и вступлении в НАТО.

Процесс идет, но не так быстро, как я рассчитывал. Мы должны наше видение передать партнерам и это очень серьезное ядро для гарантий безопасности. Мы это до сих пор не передали. Мяч на нашей стороне поля.