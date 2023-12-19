Зеленский - о мирных переговорах, конфликте с Залужным и оказании давления по поводу перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию для журналистов. Читайте, о чем шла речь.
Зеленский говорил с журналистами после разочаровывающих для Киева результатов летнего контрнаступления и на фоне трудностей с выделением Украине западной помощи.
Пресс-конференция Зеленского началась с благодарности, которую президент Украины выразил воинам Вооруженных сил Украины, которые сражаются на фронте.
Он также поздравил Украину с получением статуса страны-кандидата в члены Европейского союза и началом переговоров о вступлении.
Корреспондент японского агентства Киодо спросил Зеленского о недостатке боеприпасов, проблемах с западной помощью и о не совсем удачных действиях украинской армии на фронте.
В ответ Зеленский заявил, что „Россия не достигла ни одной победы“, напомнив о недавнем высказывании президента России Владимира Путина о неизменных целях „специальной военной операции“, как ее называют в Москве.
Зеленский выразил уверенность, что США в конце концов примут решение о выделении дополнительной помощи Украине.
Он также отметил, что недостаток преимущества в воздухе помешал украинской армии достичь больших успехов во время летнего контрнаступления.
О мобилизации в Украине
Сразу переходит к вопросам от журналистов.
Вопрос от издания „Укринформ“: о мобилизации в Украине.
„Это все-таки вопрос Генштаба, это существенный, тонкий вопрос. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы принять это решение“, — говорит Зеленский.
По мнению Зеленского, это „вопрос людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и вопросы финансов“.
Вопрос о нехватке артиллерийских боеприпасов у ВСУ
Из-за этого придется менять военную тактику? Уменьшается размер финансовой помощи, из-за этого можно проиграть войну?
„Ни одного результата Россия не достигла за этот год. Кремль не меняет целей „спецоперации“, но они ни одной целей не достигли“, — заявил Зеленский. — Что касается финансовой помощи, работает над ней, надеемся, что США нас не предадут и все будет выполнено полностью, ведем дальнейшие переговоры с ЕС“.
Давление о перемирии
Виктор Орбан или другие лидеры оказывают давление, чтобы вы пошли на перемирие с Россией? Как вы реагируете?
Я никогда не говорил на эту тему с Орбаном. Возможно, он обсуждал это с кем-то из своих коллег. Его политика не очень дружественная в отношении Украины. И он это знает. Но все-таки мы соседние страны, у нас похожие вызовы, особенно в условиях войны. Мы соседи и мы стремимся найти решения и ответы на некоторые вопросы.
В Аргентине я сказал: назови мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС. Он не мог сказать. И я спросил, а почему мы не можем организовать официальную встречу — он тоже не дал ответа.
О военной помощи Киеву от США
Телеканал „Интер“ спрашивает о военной помощи Киеву от США. Сколько времени у нас есть на ожидание американской помощи?
Помощь нужна уже сейчас. Я рад, что мы с партнерами слышим друг друга.
Мне кажется все случится очень скоро.
О происходящем в секторе Газа
Вопрос турецкого агентства Анадолу (на русском): в секторе Газа погибли тысячи палестинцев, вы видите тут сходство с гибелью граждан Украины? Считаете ли вы события в секторе Газа резней?
Мы уважаем позиции Израиля и Палестины. Но мы не можем сравнить происходящее с Украиной. Оккупация Украины не начиналась с террористической атаки на Россию. Мы жили в своей стране и ни на кого не нападали.
Про отношения с Польшей
— Какое ваше видение касательно отношений с Польшей?
— Хотел бы поблагодарить президента Дуду и польское общество. Вы наши соседи, с начала войны принимали наших людей. Мы братья. Вы нам помогали как могли. Украинцы стояли и продолжают стоять за вас, за вашу независимость.
О гарантиях безопасности после войны и вступлении в НАТО
Вопрос о гарантиях безопасности Украине после войны и вступлении в НАТО.
Процесс идет, но не так быстро, как я рассчитывал. Мы должны наше видение передать партнерам и это очень серьезное ядро для гарантий безопасности. Мы это до сих пор не передали. Мяч на нашей стороне поля.
Вступление в НАТО для нас самый лучший вариант. Нас не приглашают. Мы ни разу не получили ни одного такого предложения от партнеров. Если человек из Москвы говорит, что цели СВО неизменны, силы есть, мира он не хочет. Представим, если бы Украина была в НАТО, вы слышали сигналы про Финляндию, скорее всего началась бы война России с НАТО.
Про стратегию и возможном увольнении Залужного
Вопрос AFP: если нет прорывов на линии фронта, вы думаете о том, чтобы изменить стратегию, цели? Что вы думаете о смене военного руководства, увольнения Залужного?
Зеленский отвечает, что стратегия не может меняться, поскольку она заложена в Конституции Украины. Про Залужного президент ничего не сказал.
Что будет, если президентом США станет Трамп?
Корреспондент американского агентства Associated Press спросил Зеленского, как будет развиваться ситуация с американской помощью Украине, если президентом США снова станет Дональд Трамп.
„Я думаю, что у него будет точно другая политика“, — ответил он.
Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз возражал против выделения новой военной помощи Украине и предлагал Киеву и Москве договориться о мире.
„Если политика следующего президента, каким бы он ни был, будет другой, более холодной, или более экономной, то, я думаю, эти сигналы очень сильно повлияют на ход войны в Украине. Потому что это как работает весь мир. Если одна сильная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться“, – заявил Зеленский.
Зеленский напомнил, что сейчас США — на первом месте в мире по оказанию помощи Украине.
О начале мирных переговоров
Зеленского спрашивают, когда могут начаться мирные переговоры.
Президент говорит, что у Украины есть своя „формула мира“. „Мы работаем над встречами на международном уровне, над саммитом мировых лидеров. Если на саммите будет подготовлен документ, то мы его сможем передать России“, — говорит Зеленский.
На сегодняшний день вопрос о переговорах с Россией не актуален. В их риторике мы видим только наглость и убийства.
О работе Залужного и возможном его увольнении
Как вы оцениваете работу главкома Залужного? Собираетесь ли вы его увольнять?
Для чего развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя. Есть разные оценки, что-то получилось, что не получилось на фронте.
Мы не можем жить результатами одного дня. Мы должны работать на будущее.
Я считаю, что быть главкомом это честь, что быть президентом это честь. Могут быть сложные личные отношения, но Украина это не про личное. Мы говорим про страну, в которой 40 миллионов человек. Мы говорим о будущем поколений.
Жду [от Залужного] очень конкретных вещей на поле боя. Хочу видеть детали.
„Частичное членство в НАТО — это ерунда“
Украинская журналистка спросила Зеленского о том, может ли Украина войти в НАТО частично, то есть с тем, чтобы гарантии безопасности распространялись не на всю территорию страны, а лишь на регионы, которые не оккупированы Россией.
Президент Украины заявил, что Украину в НАТО пока не приглашали, хотя для страны — это „самый сильный вариант“.
Зеленский задал вопрос, „будут ли члены НАТО бороться за украинскую территорию, которая будет частично в НАТО“ и напомнил об угрозах российских властей в отношении Финляндии, которая недавно присоединилась к Североатлантическому альянсу.
Он также признал, что переговоры с западными странами о подписании двухсторонних договоров о гарантиях безопасности с западными союзниками идут медленнее, чем хотелось бы.
Зеленский уточнил, что Украина все еще должна передать партнерам свои соображения относительно военной составляющей таких договоров.
Про победу
Зеленскому снова задают вопрос, чем для него лично будет победа в войне.
„Нет ничего личного на этой должности. Я должен защищать всю нашу страну по Конституции, всю ее территорию вместе с оккупированным Донбассом и Крымом“, — отвечает президент Украины.
По материалам Медузы, DW и Би-би-си.
Об экономике войны и поддержке гражданских
„Хочу немного защитить гражданских. Знаете, когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки воинов, нужно понимать, что все вы люди, уплачивающие налоги. Когда мы говорим о мобилизации, мы должны знать: один воин — это шесть людей, которые платят налоги“, — заявил Зеленский.
Про военнопленных
Вопрос „Радио Свобода“: тысячи украинских военнослужащих находятся в плену в России. Их родственники выходят на акции, опасаясь, что про них забывают. Тысячи гражданских военнопленных из Украины тоже сейчас в России. Какие есть механизмы освобождения?
Будет не очень этично с моей стороны об этом говорить, но процесс действительно осложнился. Возможно, есть недостаток коммуникации между властью и родственниками. Трек продолжает функционировать, процессы замедлились из-за вполне конкретных причин со стороны РФ.
Мы продолжаем работу, чтобы вернуть наших людей. Когда идет обмен военных на военных, трек оживает.
О мобилизации
Зеленский заявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин, если такой примет Верховная Рада.
„Что касается мобилизации с 25 лет, если я увижу аргументы, что это нужно, то с этим соглашусь“, — добавил президент.
Зеленский пообещал, что в следующем году Украина изготовит 1 млн дронов
Президента спрашивают о собственном производстве дронов и боеприпасов в Украине.
„Я позитивно к этому отношусь. Должна быть инфраструктура, не советская, а простая и понятная — и по производству, и по доставке дронов на фронт. Я лично в шоке, как может не доехать то, что уже изготовлено нами, — отвечает Зеленский. — В следующем году мы изготовим миллион дронов. Артиллерия тоже будет увеличиваться. Что касается снарядов, это очень сложно. Нужно работать, расслабляться нельзя“.
О помощи беженцам после войны
Как мы можем вернуть украинцев домой после войны, будет ли государственная программа, в том числе для внутренних переселенцев?
Будет ли увеличение помощи беженцам, не могу сказать, это будет зависеть от военного бюджета. Он будет принят до конца года. Что касается наших людей, они много где за границей. Мы должны защищать всех граждан Украины. Я считаю, что большая часть из них приедет, когда будет работать ПВО. Многие за границей уже устроили свою жизнь, страны будут продолжать поддерживать наших людей. Мы в будущем будем в ЕС, поэтому всем украинцам не обязательно жить в Украине. Нас в мире 60 миллионов. Я хотел бы, чтобы наши люди за границей не спешили отказываться от гражданства Украины.
Снова про Залужного
Завершается пресс-конференция очередным вопросом про главкома ВСУ Валерия Залужного.
Залужный — это мой представитель, как и все, кого я назначал. Кем-то из своей команды я горжусь, кого-то стыжусь.
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