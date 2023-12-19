19.12.2023, 18:04
СЕЙЧАС на DELFI TV | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: команда „Тартуского университета“ играет с клубом из Великобритании
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ сыграет дома с лидером группы А „Брислот Флайерз“ (Великобритания). Начало матча в 19:00.
Команда „Тартуского университета“ начала свое выступление в Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) с двух побед. Дома они обыграли болгарский клуб „Спартак“ со счетом 83:71, а на выезде - голландскую команду „Ландстеде Хаммерс“ со счетом 97:78. На счету „Брислот Флайерз“ три победы и одно поражение.