СЕЙЧАС на DELFI TV | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: команда „Тартуского университета“ играет с клубом из Великобритании

Команда „Тартуского университета“ начала свое выступление в Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) с двух побед. Дома они обыграли болгарский клуб „Спартак“ со счетом 83:71, а на выезде - голландскую команду „Ландстеде Хаммерс“ со счетом 97:78. На счету „Брислот Флайерз“ три победы и одно поражение.

По словам помощника главного тренера команды „Тартуского университета“ Олари Наритсы, в игре с англичанами нужно контролировать темп. „Брислот Флайерз“ довольно хорошо играл в ENBL: выездные победы над польским „Стартом“ и болгарским „Спартаком“, минимальное поражение дома от литовского „Ювентуса“ и совсем недавно победа дома над „Ландстеде Хаммерс“. Их план игры таков, что если они могут проводить полубыстрые и быстрые атаки, то они очень хороши. Но когда им приходится играть в позиционном нападении, они уже не так хороши.