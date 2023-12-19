71 депутат Рийгикогу призывает не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх

В обращении, составленном по инициативе депутатской группы по парламентским связям с Францией, депутаты отмечают, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из государств-агрессоров – России и Беларуси – к участию в Олимпийских играх во Франции в „нейтральном“ статусе противоречит нашим ценностям. „Решение МОК допустить к участию „нейтральных“ лиц было описано как „соблюдение прав человека“. По нашему мнению, убийства, разрушения и террор не сочетаются с принципами Олимпийских игр“, – сказали они.

Депутаты Рийгикогу отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Государственная прокуратура Украины зарегистрировала более 110 000 случаев военных преступлений. „По этой причине мы уверены, что до тех пор, пока война не закончится, российские и белорусские спортсмены не могут быть допущены к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх – наиболее важном спортивном соревновании в мире“, – сказали они в обращении.

По словам депутатов, 18 октября 2022 года Рийгикогу объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. „Диктаторские и авторитарные режимы зачастую используют спорт как средство для расширения своей сферы влияния. Для России и путинского режима спорт – в первую очередь политический инструмент; это подтверждает факт наличия в России финансируемой государством допинговой программы“, – отметили они.