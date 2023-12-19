Полиция ищет пропавшую в Таллинне 84-летнюю Татьяну

По состоянию здоровья и в случае, если ей не будет оказана посторонняя помощь, женщина может попасть в беду.

Татьяна ростом около 160 см, худощавого телосложения. У нее седые волосы. На ней была темно-синяя куртка с капюшоном, шляпа с яркими золотыми нитями и черные брюки из эластичной ткани.

Татьяна говорит на эстонском и русском языках. У Татьяны с собой нет ни мобильного телефона, ни документов. Раньше она не пропадала.

Полиция просит всех, кто видел Татьяну после ее исчезновения, позвонить по номеру Центра тревоги 112.

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