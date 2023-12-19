В последние дни биржевая цена на электроэнергию держится на стабильно низком уровне. Почему?

„Если еще недавно стояла холодная и безветренная погода, то сейчас стоит теплая для декабря погода, дуют ветры. Нынешняя низкая цена объясняется в первую очередь невысоким потреблением, а также тем, что за счет ветреной погоды увеличилось производство возобновляемой энергии“, - сказал представитель концерна Eesti Energia Маттиас Кайв.

Он пояснил, что поскольку началась оттепель, тающий снег заполняет гидрорезервуары, что способствует производству дешевой электроэнергии и низким ценам.

Отвечая на вопрос, работает ли сейчас АЭС „Олкилуото“, Кайв сказал следующее: „В последнее время третий энергоблок АЭС „Олкилуото“ регулярно поставлял электроэнергию на рынок. Аувереская электростанция работает с 7 декабря, но она оказывает незначительное влияние не стоимость электроэнергии. Когда электростанция Аувере находилась на ремонте, цена электроэнергии могла быть как высокой, так и низкой. Сейчас, когда электростанция Аувере работает, мы видим и высокие, и низкие цены“.

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